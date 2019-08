BMW M3 crasht in publiek tijdens NL auto evenement

Het liep helaas uit de hand.

Gisteren werd er in Purmerend een auto-even gehouden. Het zogenaamde ‘Carbecue’ koppelt eten, drinken en auto’s met een leuk evenement voor iedereen met een beetje benzine door de aderen. Hierbij komen niet alleen de deelnemers met snelle en bijzondere auto’s zelf op af, maar ook vele toeschouwers.

Tijdens dit evenement gebeurde er een ongeluk. Een BMW M3 maakte een burn out bij het het wegrijden. Dit ging helaas niet volgens plan. De bestuurder raakte de macht over het stuur kwijt, waarbij de auto in een slip raakte en in het publiek crashte.

Hierbij raakte 3 toeschouwers gewond. Het ambulance personeel was snel ter plekke aanwezig. Van de drie slachtoffers zijn er twee naar het ziekenhuis gebracht. Ook raakte er een auto beschadigd, naast de M3 in kwestie. Het Carbecue-evenement werd direct geannuleerd na de crash. Het was inmiddels de vijfde editie van Carbecue.

Fotocredit: @supercarspotternl, platen van de M3 in kwestie in betere tijden.