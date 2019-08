Deze 2 Peugeots maken hotels overbodig

Ruimte voor discussie.

Campers heb je in allerlei soorten en maten. Het liefste behandelen we de enorme motorhomes met waanzinnig luxe interieurs. Veelal zijn dat eigenlijk Amerikaanse vrachtwagens die voor enkele tonnen al dan niet miljoenen is aangepast om ook extreem luxe onderweg te kunnen zijn.

Een ander uiterste is natuurlijk de Europese camper. Een symbiose polyester, spaanplaat en MDF. Wil je een betaalbare camper, dan moet je zo’n oude Fiat Ducato met Dethleffs opbouw zien te scoren. Maar ja, misschien wil je juist onderhoudsvrij de elementen trotseren en heb je niet zoveel behoefte aan veel luxe en ruimte, maar wil je wel de zelfstandigheid van een camper.

Gelukkig heeft het Duitse Alpin Camper een oplossing. Speciaal voor de Caravan Salon 2019 die binnenkort zijn deuren opent in Düsseldorf. De kleinste is op basis van de Peugeot Partner (afbeelding boven). Je moet echt even drie keer kijken, om erachter te komen dat het daadwerkelijk een camper is. Maar als je hem helemaal uitklapt zie je inderdaad wat camper-esque eigenschappen. Aan de binnenkant is er een bed en wat andere items die je aantreft bij de betere Nederlandse gevangenis. Behalve het gevoel van v vrijheid, uiteraard.

Een maatje groot is de de Alpin Camper op basis van de Peugeot Traveller (afbeelding boven). Deze heeft niet alleen meer lengte in de aanbieding, maar je wint ook aan ruimte in de hoogte en in de breedte. Bijzonder is het uitschuif-stuk aan de achterkant. Als een soort Zwitsers zakmes kan het uitgeklapt worden. Zo is er een tweepits gasstel, tweepersoonsbed en kun je zelfs, meh, de afwas doen. De Caravan Salon 2019 gaat van start op 31 augustus. Hotels kun je overigens dag en nacht boeken.