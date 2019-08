FC Barcelona heeft een verrassende nieuwe sponsor

Nou ja, verrassend. Voor de trouwe Autobloglezer natuurlijk niet.

Vaak sponsoren merken graag teams die iets doen wat in hun straatje ligt. Je moet immers je klanten aanspreken. Denk aan zeil-, tennis-, hockey en golf toernooien voor de luxueuzer ingestelde merken.

Voetbalteams sponsoren is natuurlijk een heel ander verhaal. In sommige gevallen kan dat uitstekend uitpakken. Zo pasten Opel en Feyenoord uitstekend bij elkaar en zijn we blij dat PSV wordt gesponsord door Alfa Romeo. Aan de andere kant: Manchester United en Chevrolet was een vreemde, daar er nauwelijks Chevrolets in het Verenigd Koninkrijk leverbaar zijn…

Vandaag heeft het prestigieuze FC Barcelona bekendgemaakt dat hun nieuwe sponsor Cupra is geworden. Dit hing al wat langer in de lucht, maar is nu officieel. Voorheen was Audi de sponsor van FC Barcelona, maar dat contract werd niet verlengd. Cupra wordt zowel autosponsor als mobiliteitssponsor. Verwacht dus elke jaar foto’s van Messi, Suarez en Griezmann in de nieuwste Cupra-modellen.

Waarom Cupra voor FC Barcelona heeft gekozen is vrij logisch. Het merk is nu nog bij velen zeer onbekend. Daarbij zijn beide teams ‘sportief’ en Spaans. Gewoon marketing dus, natuurlijk. Op deze manier kan Cupra (met dank aan financiële steun van moederbedrijf Volkswagen) zijn naamsbekendheid in korte tijd uitbreiden.