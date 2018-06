Nederlands bedrijf verenigt rood vlees met auto’s

Dat niemand dit eerder bedacht heeft...

Nu de man steeds meer onder vuur ligt in onze samenleving, is het belangrijk om enkele mannelijke bastions in ere te houden, zoals verkwistend benzine verbranden en copieuze hoeveelheden rood vlees verorberen. Niet dat onze vrouwelijke lezers (shout out) zich niet mogen wagen in deze werelden, maar laten we duidelijk zijn: van ons. VAN ONSSSS…Blijf eraf met je zachte en bevallige feminiene tengels.

Twee helden uit het Nieuwveense Hogendijk zijn nu op het lumineuze idee gekomen om deze twee pijlers onder echte mannelijkheid te verenigen in de Carbecue. Op basis van vijf iconische modellen uit het verleden, te weten de Fiat 500, Renault 4, Citroën 2CV, Mini Cooper en Volkswagen Kever, bouwt het bedrijfje epische ‘buitenkeukens’, zodat autoliefde in de toekomst letterlijk door de maag gaat.

De prijzen variëren van een kleine vijf ruggen voor de Fiat 500 tot dik acht ruggen voor de variant op basis van de Renault 4. Bij alle modellen kan je middels een afstandsbediening een lichtshow geven met de lampen van de auto. Op de redactie willen we er een hebben. Collega @dizono zei dat vooral de variant op basis van de Kever regelmatig voorkomt in zijn dromen.