Is de BMW M3 E92 de allerbeste M3 aller tijden?

Ja? Dan staat er een ware parel van een BMW M3 E92 op Marktplaats.

De BMW M3 is een zeer krachtige modelserie. Elke generatie heeft liefhebbers en eigenlijk kan je daar vaak niet zo veel tegenin brengen. Welke objectief de beste is, dat is ook lastig te bepalen. Dus moet je het hebben van welke het beste in de smaak valt.

BMW M3 E92

Als het echter gaat om de BMW M3 met de grootste motor (die in serieproductie is gegaan), is er wel een objectief antwoord. Dat is natuurlijk de BMW M3 E9x, met als coupé-invalshoek de E92 M3. Dankzij de BMW M3 GTR vond BMW het idee van een M3 met V8 wel gaaf, dus werd een aangepaste S62 uit een M5 E39 voorin een E46 CSL gelepeld als prototype. Die ging niet in productie, maar de kleinere doch lekker hoog revvende V8 werd de S65B40 uit de BMW M3 E92. Deze 4.0 liter grote V8 zonder turbo of andere aanzuiging was de laatste keer dat BMW een turboloze M3 uit zou brengen, maar tegelijkertijd was de eerste ook gelijk de laatste keer dat er een V8 voorin kwam.

Er zijn meer redenen om van de BMW M3 E92 te houden. Het uiterlijk, bijvoorbeeld. De coupé die afweek van de E90 en E91 (sedan en Touring) was al op subtiele wijze fraaier, wat dankzij de M3-behandeling natuurlijk een enorme dikkerd werd. Grote, breed uitgezette velgen, brede wielkasten, grote power bulge op de motorkap: tot op zekere hoogte tijdloos. Het is het hele plaatje. Is het de beste M3 ooit? Daar heb je vast een mening over. Maar de BMW M3 E92 die we op Marktplaats vinden heeft een verrassing onder de kap die het gevoel wel versterkt.

G-Power

De BMW M3 E92 in kwestie is namelijk uitgerust met het G-Power SKII CS-pakket. In taal die je wel begrijpt: er is een ASA Supercharger toegevoegd aan het blok. Om nog meer pit te creëren is daarnaast methanol-injectie toegevoegd. Het is altijd mooi om dit soort dingen te doen met een pakket van een tuner als G-Power, want die doen dit vaker. Vandaar dat de M3 ook komt met wat extra’s als een bijpassende ECU-programmering en het verwijderen van de V-max van 250 km/u. Lekker doorjakkeren tot waar de motor het mooi geweest vindt.

Waar de 4.0 liter grote V8 uit de M3 normaliter goed is voor 420 pk en en 400 Nm, perst de door G-Power gepeperde BMW M3 E92 op Marktplaats 680 pk en 615 Nm eruit. In combinatie met de DCT levert dat een sprinttijd naar 100 in 3,7 seconden op. En laten we wel wezen, een supercharger voegt een heerlijk geluid toe aan de al lekker schreeuwende V8.

Misschien nog wel het allerleukste is dat je van buiten al dit geweld niet kan zien. De BMW M3 E92 op Marktplaats is uitgevoerd in Space Grey. De Styling 359M-velgen van de latere Competition- en GTS-modellen tonen wellicht aan dat ermee geklust is, maar los van dat is het ‘gewoon’ een E92. Die zelfs serieus modern spul compleet zoek rijdt.

Interieur

Binnenin de BMW M3 E92 op Marktplaats is gekozen voor Individual-bekleding: ‘Novillo’ Fuchsrot om precies te zijn. Een bijzondere kleur om de cabine wat meer flair te geven. Binnenin ook weinig hints van de atoombom die voorin ligt, behalve een badge bij de versnellingspook.

Kopen

De BMW M3 E92 op Marktplaats komt van de eerste eigenaar en die heeft er 63.250 kilometer opgezet. Bij 20.000 kilometer is de auto voorzien van de G-Power-upgrade. Het is daarmee niet de goedkoopste BMW M3 E92 op Marktplaats, maar wel eentje die een nog grotere bak lol biedt en eruit ziet alsof ‘ie goed bijgehouden is. Vandaar dat ‘ie nog 69.995 euro mag opleveren. Duur, maar wel leuk. Koop dan!