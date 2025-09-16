Gecrashte BMW M3 bezorgt politie in Hoofddorp een raadsel

Wat doe je als je midden in de nacht een serieuze klapper maakt met je BMW M3?

In Hoofddorp koos de bestuurder van een BMW M3 ervoor om in elk geval niet te wachten op de politie. Sterker nog: toen de hulpdiensten arriveerden, was de bestuurder al lang gevlogen. Wat achterbleef was een gehavende M3 en een hoop vraagtekens.

Nachtelijke crash

Het incident vond plaats in de nacht van maandag op dinsdag, rond 03:10 uur. De melding die de hulpdiensten kregen, was dat er een voertuig te water zou zijn geraakt op de Hoofdweg in Hoofddorp. Bij aankomst bleek de werkelijkheid net even anders: de M3 lag niet in de sloot, maar zwaar beschadigd in de berm.

Volgens de politie verloor de bestuurder om onbekende reden de macht over het stuur. De M3 ramde eerst een boom, knalde vervolgens tegen een tweede en kwam daarna pas tot stilstand in het gras naast de sloot. Dat de BMW niet daadwerkelijk in het water eindigde is geluk bij een ongeluk. Voor de schadeboer die deze M3 mag opknappen tenminste.

Bestuurder spoorloos

Wat de situatie extra mysterieus maakt, is het gedrag van de bestuurder. In plaats van hulp af te wachten, koos deze voor het hazenpad-actie. Toen de eerste brandweer- en politiewagens arriveerden, was er namelijk niemand meer te bekennen. Geen gewonde bestuurder, geen passagiers, enkel de ravage van een zwaar beschadigde sportwagen.

De politie heeft de bergingsdienst ingeschakeld om de M3 af te voeren. Ondertussen rijst natuurlijk de vraag: waarom liet de bestuurder zijn auto achter?

Het is voor nu speculeren, maar bij dit soort situaties zie je vaak dat er alcohol- of drugsgebruik in het spel is. De politie komt met wat onderzoek er vaak toch wel achter wie de eigenaar is van de auto. Door pas uren later bij het politiebureau op te dagen kan de alcohol of drugs als uit het bloed zijn, wat de consequenties van zo’n domme crash milder maakt.

Met 510 pk, achterwielaandrijving en vochtig wegdek kan de BMW M3 Competition een listig wapen zijn. Zeker als de rijstijl wat ‘sportiever’ is kun je dit soort capriolen verwachten.

De politie in Hoofddorp heeft vanmorgen in elk geval een extra taakje. De bestuurder van deze M3 opsporen en ter verantwoording roepen.

Fotocredit: Interactix Media / Kyrlian de Bot