Autoblog video: de nieuwe Testarossa, 1.050 pk Ferrari-gekheid

Ferrari heeft een nieuwe knaller: de 849 Testarossa.

Dit is de spirituele opvolger van de SF90 Stradale, maar dan scherper, sneller en met een flinke portie nostalgie dankzij het Testarossa-label. In deze video loopt Wouter rondom het model, als Assetto Fiorano-uitvoering.

De 849 is een plug-in hybride met een kleine 7,45 kWh accu, goed voor ongeveer 14 km elektrisch rijden. Het gaat hier dus niet om zuinigheid, maar om performance. De aandrijflijn bestaat uit een 4.0-liter twin-turbo V8 (830 pk, 842 Nm) plus elektromotoren: twee op de vooras en één achter, samen goed voor 220 pk. Het systeemvermogen komt uit op 1.050 pk. Resultaat: 0-100 km/u in 2,3 seconden en 0-200 km/u in 6,35 seconden. Topsnelheid: 330 km/u.

De prijs ligt rond de €758.000 (met zeven jaar onderhoud inbegrepen). Conclusie: dit is een hypercar met Italiaans drama, moderne techniek en een naam die je meteen weer teruggooit naar de jaren ’80.


  4. bietje zegt

    Met de 458 Italia werden Ferrari’s weer mooi met ergens een prachtige klassieke lijn die erin te herkennen was. Ben nooit zo’n fan geweest van de 360 430 generatie al vond ik de 599 (TDF 😍) wel mooi.

    De Ferrari’s die de laatste 10 jaar op de markt gezet worden… zucht… 🙄

    Iemand zei in een eerder artikel ‘Bōsōzoku’ vibe.

    Ik kan het nergens meer mee eens zijn dan dat.

    Dit is wel een smet op de naam Testarossa helaas.

