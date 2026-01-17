Autoblog video: de nieuwe Testarossa, 1.050 pk Ferrari-gekheid

Ferrari heeft een nieuwe knaller: de 849 Testarossa.

Dit is de spirituele opvolger van de SF90 Stradale, maar dan scherper, sneller en met een flinke portie nostalgie dankzij het Testarossa-label. In deze video loopt Wouter rondom het model, als Assetto Fiorano-uitvoering.

De 849 is een plug-in hybride met een kleine 7,45 kWh accu, goed voor ongeveer 14 km elektrisch rijden. Het gaat hier dus niet om zuinigheid, maar om performance. De aandrijflijn bestaat uit een 4.0-liter twin-turbo V8 (830 pk, 842 Nm) plus elektromotoren: twee op de vooras en één achter, samen goed voor 220 pk. Het systeemvermogen komt uit op 1.050 pk. Resultaat: 0-100 km/u in 2,3 seconden en 0-200 km/u in 6,35 seconden. Topsnelheid: 330 km/u.

De prijs ligt rond de €758.000 (met zeven jaar onderhoud inbegrepen). Conclusie: dit is een hypercar met Italiaans drama, moderne techniek en een naam die je meteen weer teruggooit naar de jaren ’80.





