Autoblog video: de nieuwe Testarossa, 1.050 pk Ferrari-gekheid

Ferrari heeft een nieuwe knaller: de 849 Testarossa.
Dit is de spirituele opvolger van de SF90 Stradale, maar dan scherper, sneller en met een flinke portie nostalgie dankzij het Testarossa-label. In deze video loopt Wouter rondom het model, als Assetto Fiorano-uitvoering.
De 849 is een plug-in hybride met een kleine 7,45 kWh accu, goed voor ongeveer 14 km elektrisch rijden. Het gaat hier dus niet om zuinigheid, maar om performance. De aandrijflijn bestaat uit een 4.0-liter twin-turbo V8 (830 pk, 842 Nm) plus elektromotoren: twee op de vooras en één achter, samen goed voor 220 pk. Het systeemvermogen komt uit op 1.050 pk. Resultaat: 0-100 km/u in 2,3 seconden en 0-200 km/u in 6,35 seconden. Topsnelheid: 330 km/u.
De prijs ligt rond de €758.000 (met zeven jaar onderhoud inbegrepen). Conclusie: dit is een hypercar met Italiaans drama, moderne techniek en een naam die je meteen weer teruggooit naar de jaren ’80.
Reacties
a_buis zegt
Erg gaaf en tegelijkertijd verlang ik weer naar het origineel met klaplampjes. Denk dat als je ze naast elkaar zet je schrikt hoe groot de nieuwe is geworden. Net als 911jes ja.
JanJansen zegt
Ik verlang juist naar het echte origineel; De Ferrari 250 Testa Rossa uit 1957, met die iconische ponton-spatborden en de rode cilinderkoppen (vandaar de naam Testa Rossa = rood hoofd).
ericc zegt
Er circuleren wel wat fotoshop’s op Instagram van dit model met zijdelingse sleuven. Ik mis deze wel op de 849.
nicolasr zegt
Ik denk dat ik hem over een jaar of 20 wel ga waarderen. Want dan is het een ouwe bak en ik hou alleen van ouwe bakken
bietje zegt
Met de 458 Italia werden Ferrari’s weer mooi met ergens een prachtige klassieke lijn die erin te herkennen was. Ben nooit zo’n fan geweest van de 360 430 generatie al vond ik de 599 (TDF 😍) wel mooi.
De Ferrari’s die de laatste 10 jaar op de markt gezet worden… zucht… 🙄
Iemand zei in een eerder artikel ‘Bōsōzoku’ vibe.
Ik kan het nergens meer mee eens zijn dan dat.
Dit is wel een smet op de naam Testarossa helaas.