Nu al de mooiste tint blauw van 2026 is hier

En dat elke auto er mooi van kan worden van deze kleur blauw wordt al direct bewezen door de auto die erin is gespoten.

De ene lakkleur is de andere niet. Goh. Wat we daarmee bedoelen te zeggen is dat elke kleur een bepaalde tint van het spectrum is, maar er is zelfs binnen de afgebakende kleuren verschil. Neem blauw. Je kan dan denken aan een mooi metallic donkerblauw. Of een klassieke French Racing Blue. Of aan een tint zoals die wordt gepresenteerd door Maserati.

Maserati Grecale in fraaie blauwe kleur

Maserati liet zich namelijk inspireren door Monte Cristallo in de Dolomieten. Deze besneeuwde berg roept een winters tafereel op, waardoor een soort ijsblauwe kleur gekozen werd. De kleur heet Azzurro Aureo en wordt beschikbaar gesteld door de bespoke-afdeling Fuoriserie. En toegegeven: het is fraai. Maserati beschrijft het als een felblauwe basis waar goud doorheen is gemengd. Wat de symbolische waarde heeft van een gouden medaille. Ja, echt.

Het fleurt de Maserati Grecale als Cristallo Edition in ieder geval flink op. Het betreft de Modena-versie, de aangeklede versie van de kleinste SUV. Dat vinden wij niet perse een toppunt van designsterkte, maar met deze blauwe tint oogt het ook zeker niet slecht. De Grecale Cristallo wordt bijgestaan door Ghiaccio-kleurig leder op de stoelen en de onderste helft van het dashboard en de deuren.

Olympisch

Heeft het ook nog een reden dat Maserati nu komt met de Grecale Cristallo Edition? Ja, Maserati is namelijk één van de haltes in de Olympische Fakkelestafette. Dat is de ceremoniële reis die de Olympische Fakkel aflegt om van Olympia in Griekenland te eindigen in de gaststad voor de Olympische Spelen. In 2026 zijn dat voor de winterspelen Milaan en Cortina d’Ampezzo. De reis komt dus langs Modena, waar Maserati de Grecale Cristallo onthult. Dat krijgen we wel te horen, maar hoe lang je hebt om een Grecale Cristallo te bemachtigen, dat dan weer niet. Ach, kijken werkt ook.