BMW M3 en M4 Performance Parts zijn hier - Autoblog.nl

Speciaal voor iemand die meer wil dan alleen het beste zijn hier de M3 en M4 Performance Parts!

De BMW M3 en M4 zijn vannacht gelanceerd. Ja, ze hebben een nieuwe neus, zoveel is inmiddels duidelijk. Gelukkig zijn er ook heel veel toffe dingen. Denk aan een zes-in-lijn motor, achterwielaandrijving en een handbak. Hoe cool is dat?

Zoals mijn collega @RubenPriest vannacht al mede deelde, is het mogelijk om het M Carbon Exterior Package te bestellen. Dan heb je in één keer allerlei koolstofvezel versieringen op je auto in plaats van dat je alles los moet bestellen.

Maar het kan natuurlijk zijn dat je méér carbon frutsels wenst. Gelukkig zijn hier de M3 en M4 Performance Parts. Deze onderdelen zijn door BMW M ontwikkeld en zijn als accessoire beschikbaar voor de M3 en M4. Je kunt ze direct bestellen, maar ook wanneer het je uitkomt.

Het meest in het oog springende onderdeel is de BMW M Performance uitlaat voor de M3 én M4. Op bijna Lexus-esque wijze zijn de uitlaatpijpen in het midden verwerkt. Aanvankelijk dachten we even dat dit de uitlaten zouden worden voor een hardcore M4 GTS-uitvoering, maar het is dus gewoon leverbaar op elke M3 en M4. Deze sportuitlaat moet niet alleen beter klinken, maar is dankzij de titanium constructie ook lichter.

Verdere upgrades zijn een BMW M Performance schroefset, waarmee je de rijhoogte kunt instellen. Laag voor het circuit, hoog voor Amsterdam Oud Zuid. Ook zijn er betere remblokken voor meer stopkracht.

Daarnaast zijn er een serie velgen beschikbaar. Je kunt kiezen uit de maten 19, 20 en 21 inch. Volgens BMW zijn sommige modellen van die wielen gesmeed, maar welke dat zijn is niet direct duidelijk. Je kunt kiezen uit drie keuren: brons, zwart of donkergrijs.

Ook voor het interieur zijn er een aantal accessoires die het leven aan boord beter maken. De M3 en M4 Performance Parts voor het interieur beperken zich wel tot details als een sportstuurwiel, apart vloermatten, instaplijsten en koolstofvezel flippers voor hen die een automaat hebben gekozen.

Prijzen zijn nog niet bekend.