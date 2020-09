Vernieuwde Stinger voor Nederland onthuld - Autoblog.nl

De vernieuwde Stinger voor Nederland is nu eindelijk hier. Drie keer raden welke motor wij krijgen. Fout!

De Kia Stinger is het uithangbord voor Kia. Het is een beetje hun paradepaardje. Om te laten zien wat de Zuid-Koreanen kunnen maken en waartoe ze in staat zijn. Ze hadden het bij Kia makkelijk kunnen doen en een onzinnig snelle hypercar kunnen bouwen, maar nee. In plaats daarvan proberen ze een premium sportsedan neer te zetten in een klasse waar de badge en bijbehorende kwaliteiten zeer belangrijk is.

De vernieuwde Kia Stinger kwam al een paar keer voorbij. Echter, daarbij ging het om de modellen voor de thuismarkt en voor de VS. In dit geval hebben we de afbeeldingen én alle informatie over de vernieuwde Stinger voor Nederland.

Ook hier zien we dat Kia zeer zorgvuldig te werk is gegaan met de Stinger. Nu gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat het design van de auto absoluut een USP is. Logisch dat Kia daar niet al te veel aan wil tornen. De veranderingen zijn nieuwe LED-koplampen aan de voorzijde, nieuwe LED-strip aan de achterzijde, nieuwe 19” velgen en een nieuwe kleur: Ascot Green.

De veranderingen zijn significanter in het interieur. Daar heeft Kia naar eigen zeggen ‘hoogwaardige materialen’ toegepast. Ook voor het stuurwiel en instrumentenpaneel zijn er nieuwe materialen gebruikt. Voor een nog hoogwaardige sfeer aan boord is er ‘ambient lightning’ waarbij je keuze hebt uit 64 verlichtingskleuren voor het interieur.

Ook nieuw: de achteruitkijkspiegel heeft geen frame meer. Qua bekleding is er nu keuze uit zwart of rood leder. Optioneel kun je kiezen voor het suède-pakket. Dan is het interieur afgewerkt in zacht suède met rode stiksels. De gordels zijn dan altijd in het rood uitgevoerd. Verder zien we een nieuw 10,5 inch infotainment-display en natuurlijk een virtuele cockpit.

Als laatste de motor van vernieuwde Stinger voor Nederland. De 2.0T benzine en 2.2 CRDI diesel zijn komen te vervallen. De enige optie is de 3.3 V6 met turbo, goed voor 366 pk en 510 Nm. De Kia Stinger is standaard voorzien van vierwielaandrijving. 0-100 km/u is in 4,9 seconden achter de rug. De topsnelheid is begrensd op 250 km/u.

Standaard krijg je een achttraps automaat tot je beschikking. Voor sommige markten is er ook een 290 pk sterke 2.5 viercilinder, maar deze komt vooralsnog niet naar Nederland. Prijzen van de Stinger voor Nederland worden op een later tijdstip bekend gemaakt.