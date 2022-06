Tadaa, de Peugeot 408 is behoorlijk uitgesproken

Lekker opvallen in je Franse voiture. Met de Peugeot 408 is dat geen moeilijke opgave. Mits je voor een kek kleurtje kiest.

Is het een crossover? Is het een SUV? Of een stationwagen? Fout, fout en fout. Peugeot heeft de blender aangezet met de komst van de nieuwe 408. Allerlei carrosserievormen zijn door elkaar gemixt om vervolgens met dit resultaat te komen. Ze noemen het zelf een fastback. Très bien.

De 408 is 32 centimeter langer in vergelijking met 308. Daarmee gaat het model opereren in het C-segment. Ook voor de Fransen is het even wennen. Peugeot zegt nooit eerder een dergelijk model op de markt te hebben gebracht. De vraag is natuurlijk of dit gaat aanslaan onder het Peugeot-volk. Het is een soort 308 die een bord spinazie heeft opgegeten.

Praktisch

Het is echt wel een flink apparaat. Peugeot zet de 408 bijvoorbeeld op 20-inch wielen. De auto zelf is 4,69 meter lang, 1.48 meter hoog en een wielbasis van 2,79 meter. Op de tweede zitrij moet het met 188 mm aan beenruimte goed toeven zijn. Ook in de kofferbak kun je naar hartelust spullen kwijt. De volume bedraagt 536 liter of 1.611 liter met de stoelen plat.

Hulpsystemen

De fastback is uitgerust met een reeks assistentiesystemen om het rijden makkelijker te maken. 6 camera’s en 9 radars zijn op de 408 te vinden. Daardoor heb je onder meer Adaptive Cruise Control, Night Vision, een dodehoekassistent tot 75 meter en waarschuwt de auto voor eventueel verkeer met het achteruit rijden.

Motoren

Qua motoren is er keuze uit drie smaakjes. Een 130 pk benzinemotor, een 180 pk hybride benzine en een 225 pk hybride benzinemotor. Dieselen is er niet bij. De drie motoren zijn standaard gekoppeld aan een EAT8 automaat. Later volgt er ook nog een volledig elektrische variant van de 408.

De marktlancering van de Peugeot 408 is in het begin van 2023. Peugeot ambieert het model wereldwijd te verkopen, met de productie vanuit Frankrijk. Voor de Chinese markt rolt het model van de eigen fabriek in Chengdu van de band.