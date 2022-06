Deze originele Buick heeft de motor van een Corvette aan boord

En jij kunt hem kopen. Gewoon op Marktplaats!

Soms zit je een beetje in de baas z’n tijd (sorry @michaelras) over Marktplaats te struinen en dan kom je ineens iets tegen waarvan je niet wist dat het bestond. Vandaag was voor mij zo’n dag. Ik spotte daar namelijk een Buick Roadmaster 5.7 LT1 en die had voor mij een verrassing aan boord.

Want de auto ‘an sich’ kende ik natuurlijk wel, al zag je ze meer als Chevrolet Caprice Classic in die tijd. Maar ik wist niet welke motor dit machtige apparaat aan boord heeft. Da’s namelijk niets minder dan de 5.7 LT1. Een gorgelende V8 die ook dienstdeed in het Amerikaanse sporticoon pur sang; de Chevrolet Corvette! Weer wat geleerd.

Een Buick met de motor van een Corvette

Het was geen geintje van GM, het moederbedrijf waar zowel Chevrolet als Buick onder vielen. Die wilden van de Roadmaster namelijk iets bijzonders maken. En hoe doe je dat nou beter dan er de motor van een exoot in te stoppen? Een beetje zoals Lancia deed met de Thema 8.32, waar een blok van Ferrari inzat.

In de Buick leverde de 5.7 liter LT1 260 pk. Tegenwoordig zijn er Hyundais die meer vermogen op het asfalt leggen, maar in 1996 was dat best bijzonder. En zelfs naar hedendaagse maatstaven is de Buick nog best vlot te noemen. Zo haal je de 100 in minder dan 7 seconden. De top ligt rond de 175 kilometer per uur, maar dat mag je toch nergens.

Origineel Nederlandse auto

Laten we even naar de Roadmaster gaan waar we het vandaag over hebben. Het is er dus eentje uit 1996, het laatste jaar dat ze in deze vorm werden geleverd. Maar mooier is dat deze toen nieuw in Nederland is geleverd. Ongetwijfeld gekocht bij Frits Hessing in De Bilt, waar je al je Amerikanen aanschafte.

OP het moment van schrijven heeft de Buick rond de 280.000 kilometer gelopen. Dat lijkt veel, maar voor de luie V8 aan boord is dat een schijntje. Echt, die kan nog wel een paar jaar mee hoor. Je krijgt er van de huidige eigenaar een setje nieuwe achterbanden bij en er zit ook een nieuwe APK op. En een trekhaak! Maar het allerbeste; het is een Woody!! Kom op zeg, kan het nog toffer?

Oh ja, de prijs van deze 5 meter 48 lange en 1.98 brede mastodont op wielen? Da’s een heel schappelijke 6500 euro. Da’s niet veel voor een auto die zo zeldzaam is dat je er zelfs Autoblog Spots mee haalt. Voor alle verdere informatie en de gegevens van de verkoper kun je even klikken op de advertentie op Marktplaats.

Veel plezier ermee alvast!