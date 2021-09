M3 Touring bestaat uit bij elkaar gejat spul, wordt geplet

Deze groene M3 Touring was een koning op de Yougramz. Achter de schermen bleek het echter een amalgamatie van gejat spul te zijn.

Onlangs schreven we nog een artikeltje over een BMW M3 Touring op Marktplaats. Zoals de echte kenners onder ons weten, maakte BMW echter zelf nooit een station van hun middenklasse-blepper. Althans, er was wel ooit een concept, maar dat haalde het productiestadium niet. Pas in 2023 komt hier verandering in. Dan gaat BMW namelijk de huidige M3 (in gefacelifte vorm) als Touring aanbieden.

Juist doordat BMW zich nooit waagde aan een officiële M3 Touring, kunnen sommige zelfbouwers en tuners de verleiding niet weerstaan om het dan maar zelf te doen. Hete stations hebben nou eenmaal een bepaalde aantrekkingskracht. En daarbij willen wij mensen natuurlijk ook altijd hebben wat we niet kunnen krijgen. Veel van deze projecten kunnen onze goedkeuring zeker wegdragen. Maar achter deze Javagroene ‘F81’ M3 Touring kunnen we niet gaan staan.

Dat heeft alles te maken met de achtergrond van de snelle station. Internet fame ten spijt, werd de BMW eind vorig jaar namelijk aan de kant gezet door de rozzers. Kennelijk had de Britse hermandad ook een autoliefhebber in dienst die wist dat een ‘M3 Touring’ een rariteit betreft. De problemen ontstonden echter toen deze dienstklopper zijn professionele speurneus aan het werk zette.

De M3 bleek uit maar liefst vier auto’s te zijn opgebouwd. Op zich geen probleem, maar de fraaie lak kon niet verbloemen dat dit kennelijk nogal houtje-touwtje was gebeurd. Tot overmaat van ramp bleken de donororganen geoogst te zijn door middel van ouderwets jatwerk. Enkele onderdelen kwamen uit een M3 gejat uit een showroom in Wolverhampton, andere uit een andere gejatte M3 in Sutton Coldfield. Om er een station van te maken waren nog weer twee andere auto’s gebruikt.

De lange arm beschrijft het groene monster zelf als een Frankensteinesque ‘Death Trap’. Of zoals Police Constable Marc Weaver het treffend zegt: een mooi laklaagje gaat je leven niet redden tijdens een botsing. De M3 is nu geplet. De eigenaar wordt niks ten laste gelegd, omdat er geen aanwijzingen zijn dat hij bij de diefstal betrokken is. Wel is hij zijn auto kwijt en naar het geld dat deze hem gekost heeft, kan hij in principe fluiten. Moraal van het verhaal: koop geen omgekatte auto! Waarvan akte…

Dank aan Jorrit en Martijn voor de tips!