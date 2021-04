Nieuwe Nissan X-Trail breekt de cover - Autoblog.nl

De nieuwe Nissan X-Trail zit inmiddels alweer op de vierde generatie.

Als het aankomt op softroaders, was Nissan er al vroeg bij. Nee, dan bedoelen we het niet alleen met de Qashqai. Al in 2001 stond de X-Trail in de prijslijsten. De auto was redelijk uniek in zijn soort: een SUV-achtige, maar dan met een zelfdragend chassis (van de Nissan Primera). Bijna alle merken zijn nu in dit competitieve segment aanwezig, maar Nissan was dus een van de eerste.

CMF-C-platform

Op de Auto Shanghai 2021 wordt nu de nieuwe Nissan X-Trail onthuld. De auto staat op het CMF-C-platform van de Renault-Nissan-Mitsubishi-Alliantie. Toevallig is het hetzelfde platform als van de Nissan Qashqai. Voorheen was de X-Trail een verlengde Qashqai (de opvolger van de Qashqai+2 om precies te zijn).

De auto heeft nu meer een eigen gezicht gekregen, ondanks dat er een duidelijke familieband is. De lengte is 4,65 meter en de wielbasis is 2,71 meter. Een belangrijk verschil met de Qashqai is dat de X-Trail een derde zitrij biedt.

Motoren nieuwe Nissan X-Trail

De Nissan X-Trail maakt gebruik van ‘e-Power’ aandrijflijnen. Heel kort door de bocht zijn dit hybride-systemen. Wel is er een belangrijk verschil. Bij de Nissan e-Power systemen dient de verbrandingsmotor enkel als aggregaat. De aandrijflijn wordt alleen verzorgd door de elektromotoren.

Hierdoor heb je geen verliezen in de aandrijflijn, met een gunstiger brandstofverbruik tot gevolg. Ondanks dat het heel mooi klinkt, moeten we eerlijkheidshalve erbij zeggen dat de basis van dit systeem ook gebruikt werd door de Mitsubishi Outlander PHEV en de Geoff Hammerhead Eagle i-Thrust van TopGear.













Nieuwe Nissan X-Trail in Nederland

Vanwege de link met Mitsubishi vermoeden we dat zij enigszins hebben geassisteerd met de aandrijflijn. De Nissan X-Trail wordt geleverd met voor- of vierwielaandrijving. De auto komt ook naar ons toe, volgens het persbericht van Nissan Nederland. In China wordt de auto geleverd met een 150 kW sterke 1.5 turbomotor.

Wel moeten we even geduld hebben. De Nissan X-Trail staat gepland voor de zomer van 2022. Eerst komt de Nissan Ariya (je weet wel, die volledig elektrische crossover) in juli van dit jaar.