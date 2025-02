Depay krijgt voorwaardelijke celstraf voor rijden onder invloed

Depay zat met een paar glaasjes teveel op achter het stuur van zijn Rolls.

De politie van Monaco kan heel streng zijn, maar in het geval van Memphis Depay was dat ook volkomen terecht. De voetballer werd afgelopen zomer namelijk gepakt terwijl hij beschonken achter het stuur van zijn Rolls-Royce zat. Daarvoor moest hij nu voor de rechter verschijnen.

Memphis trok de aandacht van de lokale politie met gevaarlijk rijgedrag. Hij werd vervolgens langs de kant gezet en blies 2,3 promille. De 30-jarige voetballer werd gearresteerd en moest mee naar het bureau. Het is niet bekend in welke Rolls-Royce hij reed, maar waarschijnlijk was het de Cullinan waarmee hij ook wel eens in Nederland is gespot.

Depay heeft inmiddels zijn straf te horen gekregen, al was dat niet direct uit de mond van de rechter. Hij was namelijk niet aanwezig in de rechtszaal. Dat weerhield de rechter er niet van om een uitspraak te doen. Memphis is veroordeeld tot vier maanden voorwaardelijke gevangenisstraf, een boete van €9.000 en een rijverbod van twee jaar in Monaco.

Zal Memphis hier wakker van liggen? Waarschijnlijk niet, want de gevangenisstraf is voorwaardelijk, €9.000 is een lachertje voor een profvoetballer en een rijverbod is ook geen ramp als je niet in Monaco woont.

Wel is hij door het stof gegaan op Instagram. Hij zegt dat hij een taxi had moeten nemen en dat hij volledige verantwoordelijkheid neemt voor zijn acties. 2024 was een jaar vol lessen volgens hem en hij wil in 2025 beter zijn best gaan doen. Deze excuses komen wel een beetje laat, maar vooruit.

Foto: de Rolls-Royce Cullinan van Memphis in Rotterdam