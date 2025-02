Koop de Aventador SJV van een influencer op Marktplaats

Meneer de influencer heeft er in ieder geval weinig op afgeschreven.

Op Marktplaats is een hele dikke Lambo verschenen: een Aventador SVJ Roadster. En deze auto komt ons bekend voor. Deze Aventador lijkt namelijk als twee druppels water op die van een zekere YouTuber. Sterker nog: het is ‘m.

We hebben het over Mobicep, een sportpoederverkoper en influencer met een miljoen volgers op Instagram. Je kunt zijn naam ook nog herinneren van akkefietje met zijn Huracán in 2020. Toen leende Mobicep zijn auto uit aan Dave Roelvink, wat resulteerde in een verkreukelde Lambo.

Mobicep is daar wel overheen gekomen: het jaar daarop kocht hij doodleuk een nieuwe Lambo. Dat was dus deze Aventador SVJ Roadster. Met 770 pk was dit een mooie upgrade ten opzichte van de Huracán. Je moet alleen niet de sleutels aan Dave Roelvink geven.

Als je een matte kleur ziet op een auto van een influencer, denk je natuurlijk dat ‘ie gewrapt is, maar niets is minder waar. Dit is gewoon een originele Lamborghini-kleur, genaamd Oro Elios. Dit was zelfs de introductiekleur van de SVJ Roadster.

Mohammed Bicep had de auto niet geïmporteerd, het betreft gewoon een origineel Nederlandse auto. De cataloguswaarde bedraagt €661.478. Uiteraard had Mobicep de auto wel op zaak staan, je bent influencer of je bent het niet.

We wisten al dat de Aventador SVJ weinig last heeft van afschrijving en dat blijkt ook nu weer. De auto staat te koop op Marktplaats voor €649.500, bijna de nieuwprijs dus. Terwijl er toch al best wat kilometers op staan voor een 4 jaar oude Lamborghini: 42.564.

Overigens staat de auto inmiddels gemarkeerd als geëxporteerd, dus het lijkt erop dat er geen Nederlands kenteken meer op zit. Dit betekent dat er – trigger warning – een eentje op het kenteken komt als je de auto weer op gele platen wil zetten. Al kan de RDW dat tegenwoordig ook achterwege laten als je het lief vraagt.