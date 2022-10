BMW M4 rijder voldoet aan stereotype, ziet parkeerbon als VIP-parking

Een stereotype dat bevestigd wordt, is vaak guitig. Zoals in het geval van deze BMW M4 rijder…

Stereotypes in de autowereld, ooit leken ze meer prevalent dan nu. De niet knipperende BMW-rijder, de klevende Audi-rijder, de sigaarrokende Jaaaaaag-bestuurder, het GTI-petje, je kent het wel. Het bestaat allemaal nog wel, maar in de nieuwe autowereld zijn forum-oorlogen waar dergelijke stereotypes vaak gebezigd werden wat zeldzamer. Als ze er nog zijn, gaat het vaak over Tesla’s.

Desalniettemin worden bestuurders van dikke Duitsers vaak nog gezien als ‘aso’s’. Het is een beetje een gevalletje van confirmation bias. Talloze bestuurders van dergelijke auto’s houden zich keurig aan de regels. Echter de enkelen verpesten het voor de rest. En een BMW M3 die zich aan het misdragen is, valt nu eenmaal net iets meer op dan een Toyota Aygo.

Dit bericht gaat niet over een keurige regelvolger in een dikke BMW M4. Luke Desmaris verzamelt namelijk parkeerbonnen alsof het alle Pokemon zijn die hij wil verzamelen. De Brit heeft in het afgelopen jaar voor 7.000 Pond aan boetes verzameld. Zelf is hij daar echter niet zo rouwig om. Sterker nog, hij kijkt er heel anders tegenaan, met een mooi staaltje ‘omdenken’:

Alleen arme mensen geven om boetes. Ik zie het niet als parkeerboetes, maar als VIP-parking dichtbij huis. Luke Desmaris, M4-rijder

Luke is 27 jaar oud maar verdient naar eigen zeggen een tonnetje per maand aan het handelen in aandelen. Zijn tijd is dus kostbaar, zo vindt hij zelf en hij bespaart tijd met in de buurt parkeren van waar hij moet zijn. Hij ervaart het zelf niet alsof hij iets ‘verkeerd’ doet:

Ik blokkeer niemand de weg en doe niets verkeerds los van dat de regels voorschrijven dat je bij een gele lijn niet mag parkeren. In mijn ogen doe ik niks verkeerd. Luke Desmaris, heeft het niet zo op regels

Luke heeft zijn persoonlijke ervaring gedeeld in een filmpje op TikTok dat miljoenen views heeft gekregen. Enfin, stereotypes, ze bestaan dus nog. Mooi.