Deze verkeersboetes worden in 2022 hoger (of lager!)

Om je humeur te verpesten op deze donderdagochtend hebben we het overzicht van de verkeersboetes van 2022 voor je.

Het einde van 2021 is alweer in zicht en dat betekent dat er een nieuw jaar aan zit te komen, met nieuwe kansen, goede voornemens en natuurlijk: hogere boetes. Mensen die als goede voornemen hebben om zich beter aan de verkeersregels te houden helpt de overheid graag een handje.

Nieuwe boetebedragen

Rond deze tijd van het jaar worden traditioneel de nieuwe boetebedragen aangekondigd. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft officieel nog niks laten horen, maar van de man in de regenjas hebben toch alvast het document in handen gekregen. Maak je borst dus maar nat, hier komen de boetes die je in 2022 boven het hoofd hangen.

Snelheidsboetes

Laten we even beginnen met de snelheidsboetes. Hieronder zie je het complete overzicht wat je kwijt bent bij welke snelheid. De bedragen zijn weer iets gestegen, hoewel het geen schokkende stijgingen zijn. Zowel binnen als buiten de bebouwde kom ben je €1 tot €6 extra kwijt, afhankelijk van je snelheid.

Snelheidsovertreding Boete (binnen bebouwde kom) Boete (buiten bebouwde kom) 4 km/u €29 €26 5 km/u €36 €33 6 km/u €44 €40 7 km/u €51 €46 8 km/u €58 €53 9 km/u €66 €63 10 km/u €75 €71 11 km/u €102 €96 12 km/u €111 €106 13 km/u €122 €116 14 km/u €131 €126 15 km/u €142 €136 16 km/u €152 €145 17 km/u €163 €155 18 km/u €176 €166 19 km/u €187 €179 20 km/u €201 €192 21 km/u €215 €204 22 km/u €229 €216 23 km/u €244 €229 24 km/u €256 €244 25 km/u €272 €257 26 km/u €287 €272 27 km/u €306 €286 28 km/u €320 €301 29 km/u €336 €319 30 km/u €352 €335

Hogere boetes

Naast te hard rijden zijn er nog een aantal zaken die je duur kunnen komen te staan. Het vasthouden van ‘een mobiel elektronisch apparaat dat gebruikt kan worden voor communicatie of informatieverwerking’ – oftewel een telefoon – levert je bijvoorbeeld €350 boete op. Dat is €100 meer dan vorig jaar. Als je geen voorrang verleent aan hulpdiensten ben je straks ook €350 kwijt in plaats van €250. Onnodig linksrijden wordt eveneens zwaarder bestraft. Een boete daarvoor kost je nu €220 in plaats van €150.

Lagere boetes

De rest van de belangrijkste verkeersboetes blijven in 2022 gelijk of – geloof het of niet – worden zelfs lager. Voor onnodig geluid maken kon je vorig jaar een dikke prent van €400 krijgen. Dat vind de overheid bij nader inzien toch wat overdreven, dus daar is nu €250 van gemaakt. Parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats (als niet-gehandicapte) is volgend jaar ook ‘goedkoper’. Die boete is verlaagd van €400 naar €310.

Het lijstje met de belangrijkste verkeersboetes check je hieronder:

Telefoon vasthouden – €350

Geen autogordel dragen – €150

Door rood rijden – €250

Stilstaan bij groen verkeerslicht – €150

Niet stoppen bij brug of spoorovergang – €250

Onnodig geluid veroorzaken – €250

Rechts inhalen – €250

Onnodig linksrijden – €220

Kruispunt blokkeren – €250

Afslaan zonder richtingaanwijzer – €100

Dubbel parkeren – €100

Gehandicaptenparkeerplek onnodig bezetten – €310

Vluchtstrook gebruiken zonder noodzaak – €250

Geen voorrang verlenen waar nodig – €250

Geen zichtbaar kenteken – €150

Foto: Mercedes C 63 AMG op de Nederlandse snelweg, gespot door @magnetron