F1 coureurs willen gepeupel op gepaste afstand houden

De Formule 1 coureurs willen het gepeupel wel een beetje op gepaste afstand houden.

Sporters en celebzzz weten zich altijd verzekerd van de nodige aandacht. Wildvreemden die hen helemaal niet kennen dringen zich op om even een selfie te maken of zelfs iemand aan te raken. Persoonlijk heb ik er nooit echt de lol ingezien, maar drommen mensen doen dat wel. Bij sommige sporten kan het allemaal wat beter dan andere.

Wielrenners bijvoorbeeld zijn vaak vogelvrij ten opzichte van ladderzatte toeschouwers. Voetballers daarentegen staan in beschermde catacomben, tenzij ze zelf hun fanschares opzoeken bij de tribune…of als doorgesnoven fans een stadionverbod trotseren om hun helden te belagen.

Formule 1 coureurs waren lange tijd goed beschermd tegen fans. Nog steeds hebben alleen dik betalende mensen tegenwoordig toegang tot de paddock. Echter worden de fans volgens coureurs steeds brutaler. Zowel Sainz, Gasly, Norris als Ricciardo ‘vinden daar nu wat van’. Het kan wel een tandje minder, aldus de coureurs. Ricciardo zegt bijvoorbeeld:

Mensen vergeten vaak dat dit geen gewone sport is. We springen in auto’s die ontzettend snel gaan en een bepaalde inzet en concentratie vereisen. Er moet enige afstand zijn voordat wij de auto’s instappen.

Daniel Ricciardo, voelt ook vaak wat afstand tussen hem en Norris