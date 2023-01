BMW M4 slaat over de kop op Rijksweg A20

Een heftige crash van een BMW M4 zorgt voor opschudding op de A20.

Het was de afgelopen dagen koud en nat in Nederland en dat liet zich gelden op ’s heeren wegen. Ondanks dat de snelwegen doorgaans goed bestrooid worden met pekel, was het hier en daar glibberig. Dat zie je soms niet aankomen, totdat het te laat is. Of dit ook de reden is voor de crash van een BMW M4 op de A20 ter hoogte van Rotterdam-Centrum, is de vraag. Het zou wel een klassiekertje zijn: veel vermogen, RWD, gladde weg…

Enfin, zeker is in ieder geval dat de BMW aan de verkeerde kant van de vangrail op de kop in de bosjes terecht is gekomen. De auto had drie inzittenden, maar zij waren gelukkig al zelfstandig de dikke BMW uitgeklommen, voordat de hulpdiensten arriveerden. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Wel zijn ze nog nagekeken en behandeld aan lichte verwondingen in de ambulance. Het mag een klein mirakel heten gezien de foto’s van de auto na de crash.

De oprit is tijdens het incident en het opruimen daarvan afgesloten voor verkeer. Daar dit in het holst va de nacht gebeurde, is de auto inmiddels echter al lang weer geborgen door een berger. Morgen staat ‘ie dus waarschijnlijk alweer te shinen bij Jet Cars…Of is die grap inmiddels ingehaald door de tijd?

Image-Credit: MediaTV