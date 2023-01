Premium elektrische crossover (€60K): Autoblog advies!

Wat is de keuze als je zo’n 60 mille mag stuk leasen/slaan op een premium elektrische crossover?

Voor Johan was het altijd lastig. Hij rijdt relatief veel kilometers en tot nu toe is een EV voor hem niet praktisch. Nu zijn er twee dingen veranderd: hij heeft een nieuwe functie én een nieuw huis. Het moment is nu eindelijk gekomen dat een elektrische auto wél ‘past’ bij zijn leven. Dat is overigens niet alleen de locatie en baan van Johan, maar als leaserijder mag je meestal om de 4 jaar iets nieuws uitzoeken. Waar je in 2012 nauwelijks fatsoenlijke auto’s kon vinden, ging dat in 2016 al wat beter en was er redelijk wat keuze in 2020. En reken er maar op dat volgend jaar (dan is het 2024) er nog meer keuze is.

Johan is wel vrij duidelijk in wat zijn vrouw wil, eh, wat hij wil. Het moet een crossover zijn met een hoge instap. Natuurlijk, wij petrolheads houden van lage (en verlaagde) auto’s, maar wacht maar totdat je twee kinderen (die Johan heeft verwekt) in een zitje moet vastsnoeren, dan is het wel erg chill. En ach, in Nederland rijd je nooit harder dan 100, er zijn geen bochten en het stikt van de drempels. Dan is het toch lekker?

Dan het premium aspect. Natuurlijk zijn er gradaties qua ‘premium-heid’. Het gaat Johan erom dat het navigatiesysteem en koppeling met de smartphone moeiteloos gaat. Ook wil hij gewoon in een prettige omgeving zitten met fraaie materialen, fijne stoelen en een goede afwerking.

De wensen voor een premium elektrische crossover kun je hieronder bekijken:

Huidige / vorige auto’s: VW Golf (2x), VW Passat, VW CC, BMW 330e Koop / lease: Lease Budget: Ongeveer 60.000 euro Jaarkilometrage: Ik moet er zo’n 30.000 per jaar elektrisch afleggen als dat lukt! Brandstofvoorkeur: Groene stroom? (Elektrisch dus, GEEN PHEV, geen Yolo met een Nissan Leaf en AMG combo ;-)) Reden aanschaf andere auto: Nieuwe auto uitzoeken! Gezeinssamenstelling: 2 kinderen, bezig met de derde Voorkeursmerken / modellen: Premium crossover, liefst Duits. No-go modellen: BMW i4 (hoe gaaf ik die ook vind)

Audi Q4 e-tron 45 quattro Edition

€ 61.415

€ 60.039 (fiscale prijs)

Het vervelende van de autoprijzen tegenwoordig is dat je niet kunt kiezen wat je wil. De Audi Q4 e-tron is zo’n wagen waarbij je de keuze moet maken: prestaties en range of luxe en uitstraling? Normaal gesproken is het logisch om voor luxe en uitrusting te kiezen met een kleinere motor, maar waar je bij een benzineauto vaak VERDER komt op een volle lading, is dat met een EV niet zo. Daarom adviseren we toch de Audi Q4 e-tron als ’45 quattro’ en niet de 40 zonder quattro.

Bij een crossover hóórt vierwielaandrijving, anders heb je gewoon een hoge hatchback. Het voordeel is de range, de 45 komt 490 km ver. Ook klinkt 265 pk erg veel, dat valt best mee. Elektrische auto’s zijn vrij zwaar en ergens komen EV-pk’s altijd minder goed uit de verf dan benzine-pk’s. Waarom de Q4 e-tron dan wél snel aanvoelt? De eerste 30 seconden kan de motor eventjes 300 pk leveren. Boefjes! Een ander dingetje dat knaagt, de Q4 is gevoelsmatig niet beter/fraaier dan de VW ID4/5 of Skoda Enyaq, die voordelig zijn. Gezien het succes van de Q4 e-tron ziet het publiek dat toch echt anders en zien het als een volwaardige premium elektrische crossover.

Tesla Model Y Long Range

€ 54.995

€ 53.990 (fiscale prijs)

We hebben het vaak over de instapper met dit model. Dat is namelijk een geweldige aanbieding. Maar tegenwoordig is dit misschien wel het model dat je moet hebben als je naar een Tesla Model Y kijkt. De Long Range kost tegenwoordig maar 54 mille en dan krijg je écht enorm veel waar voor je geld. Meer dan 440 pk, vierwielaandrijving en de grote accu’s waardoor je meer dan 550 km kunt halen.

Kijk, dat zet zoden aan de dijk! Het is ook echt een snelle auto met een 0-100 km/u sprinttijd van 5 tellen. Je moet wel genoegen nemen met Tesla-esque eigenschappen als een bijzonder kaal interieur en generieke styling dat al een beetje aan het verouderen is, terwijl het model erg vers is. Maar nuchter beschouwd is het de beste aanbieding, met als voordeel het Supercharge-netwerk en de Tweets van Elon Musk.

BMW iX1 xDrive30 (U11)

€ 55.275

€ 53.977 (fiscale prijs)

Qua prestaties zit je wel goed met deze BMW. De elektrische X1 is namelijk erg vlot, dankzij 313 pk systeemvermogen. Dat is dus meer dan de Audi maximaal voor 30 seconden kan leveren. Ook wel prettig voor mensen die geen statements willen maken, de BMW iX1 is geen overdreven elektrische auto. Het is gewoon een prima premium elektrische crossover en verder niets. Sterker nog, niemand (van buitenaf) vermoed dat je in een EV rijdt totdat je moet laden. Nadeel: het is een Duitse auto. Dus voordat je aan opties kan beginnen, ben je al 10 mille verder.

Je kan ook het M-Sport pakket nemen in het wit, dan blijft ‘ie net onder de 60 mille. Wel even een dingetje om rekening mee te houden, die range van 500 km is geweldig, maar 300 km is accurater. In de iX1 is het relatief lastig om écht zuinig te rijden. Het interieur is voor zijn klasse keurig, de ruimte valt een tikkeltje tegen. Aan de andere kant, dit is de onderkant van het gamma, premium auto’s zijn altijd bewust ietsje kleiner.

Volvo XC40 Recharge Twin Plus

€ 58.495

€ 57.330 (fiscale prijs)

Deze auto was een van de auto’s waar Johan benieuwd naar was. De Volvo is namelijk net vernieuwd. In Nederland is deze premium elektrische crossover een enorm succes. In vergelijking met de Tesla is de Volvo XC40 wel een half maatje krapper. Echter, Het is wel ‘meer auto’. De auto heeft een beeldschoon interieur, echt een groot voordeel van de Volvo. Iedereen voelt zich hierin direct thuis. De zitpositie is ook zeer puik te noemen.

Qua prestaties ga je niets te kort komen, want met 408 pk is de Volvo nóg sneller dan de Tesla! Althans, op de sprint. De Volvo is een Volvo dus begrensd op 180 km/u. Wel een dingetje om op te letten: de Tesla is al vol uitgerust, de Volvo kun je nog wat verder aankleden.

Mercedes-Benz EQB 250 Business Line (X243)

€ 59.917

€ 58.297 (fiscale prijs)

De Mercedes-Benz EQB is een bijzonder geval. Het is in feite de elektrische versie van de Mercedes-Benz GLB, maar dan met een afwijkende neus. Het grootste nadeel van de EQB is zijn prijs, het is een heel erg dure auto. Daarbij is het niet zo dat je direct ziet waar het geld naar toe is gegaan. Want in dit overzicht is de Mercedes EQB de traagste en heeft ‘ie de minste range.

Ook is de uitrusting op zijn best karig te noemen, terwijl de prijs dus vrij hoog is. De Mercedes heeft wel een zeer verzorgd én ruim interieur. Dat niet alleen, de mogelijkheid voor zeven zitplaatsen is echt uniek. Het is een typische auto die in de smaak valt bij mensen die minder met auto’s hebben. Nu denk je ‘waarom koop je dan een Mercedes-Benz?’, maar er zijn ook mensen die niets met cola hebben en alleen Coca-Cola drinken en niets met spijkerbroeken hebben en toch Levi’s dragen.

YOLO: Polestar 2 Performance

€ 62.400

€ 61.400 (fiscale prijs)

Het is een beetje smokkelen, want het is niet echt een premium elektrische crossover (met name dat laatste), maar meer een sedan op stelten. Nu alle grenzen qua autotypes wat vervagen, kan de Polestar 2 er ook wel bij. In principe deelt de auto veel techniek met de XC40. Dat merk je ook als je erin gaat zitten. Het toffe is, als je IETS boven het budget komt, kun je een Polestar 2 Performance rijden. De Performance-versie! In tegenstelling tot Tesla betekent het niet alleen prestaties in een rechte lijn.

Nee, je krijgt een zeer hoogwaardig onderstel met Ohlins-dempers. Dat is echt ongekend voor een straatauto. Deze Polestar is dan ook een puik sturende automobiel, en we zetten er bewust geen ‘voor een elektrische auto’ achter. Het is toffe auto, punt. Nadeel is wel dat je ‘m nauwelijks kunt configureren qua kleuren en opties. Ook lijkt ‘ie ons iets te veel op de gewone Polestar 2 waar de hele marketing-afdeling ook al in rijd.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!