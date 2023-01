Let op: vandaag zijn de wegen onbegaanbaar

Er is weer eens een weeralarm, vanwege wegen die onbegaanbaar zullen zijn.

Het is altijd maar de vraag hoe erg het weer gaat worden met een weeralarm. Althans, dat lijken veel automobilisten te denken. Ondanks dat hen wordt afgeraden om de weg op te gaan is dat precies hetgeen wat ze doen. Ergo: overal ongelukken en bijbehorende files.

Vandaag is het weer zo ver. Het KNMI geeft namelijk Code Oranje af. Dat geldt in eerste instantie voor de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Utrecht. In Limburg is er vanaf 10.00 uur een weeralarm.

Wegen onbegaanbaar

Wat gaat er gebeuren? Nou, een hele hoop sneeuw zal er vallen. Meer dan op de meeste wintersportlocaties. Plaatselijk kan er wel tot 5 centimeter sneeuw vallen, met uitschieters tot 8 centimeter! Nog niet voldoende voor een complete piste, maar het is wel genoeg om het verkeer flink te doen ontregelen.

Vandaag gaan alle mensen die goede argumenten hebben om tóch op kantoor te werken en absoluut geen winterbanden te gebruiken, toch de weg op. Ergo: het gaat heel erg druk worden op de weg.

Volgens het KNMI ontstaan er ‘zeer gevaarlijke’ situaties en voorzien ze ‘aanzienlijke schade’. Maar het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut voorspelt zelfs dat de wegen onbegaanbaar kunnen worden.

Al diverse ongelukken gebeurd

Het gevaar voor gladheid is afgegeven voor het gehele land, behalve de kuststrook plus de Antillen (zou Herman Finkers voor de volledigheid erbij zeggen). Er is al heel erg veel zout gestrooid om gevaarlijke situaties te voorkomen, maar men is er niet zeker van of dat voldoende is.

Overigens zijn er al de nodige ongelukken gebeurd. In Poeldijk, Maasland en Haarlemmermeer gleden auto’s van de weg af, vanwege gladheid. De ANWB vermeldt wel (heel voorzichtig) dat het vrijdag doorgaans iets rustiger is dan op de andere doordeweekse dagen. Maar laat dat geen uitnodiging zijn om toch te gaan rijden, want je glibbert hoe dan ook alle kanten op.

Fotocredits: BMW 735i (E38) in de sneeuw, door @sportspotter13, via Autoblog Spots.

Via: NOS