BMW M5 CS verslaat Porsche 911 GT3 in hotlap [video] - Autoblog.nl

De aankomende supersedan van BMW genaamd M5 CS bewijst zich nu al in een hotlap.

Keuzes maken, soms is het nodig. Als je een supercar koopt, maak je de keuze dat je een snelle auto hebt die een onding hebt voor dagelijks gebruik. Als je een MPV koopt, kies je voor gigantisch veel ruimte in een niet zo sexy en snelle verpakking. Als de perfecte auto alles had gekund, dan waren er niet momenteel zo veel modellen te koop.

BMW M5 CS: circuitkanon

Toch gaat BMW een poging doen om een praktische auto ook razendsnel te maken. Het hele pakket dan, natuurlijk. Menig sedan/stationwagon/SUV met dik 600 pk is snel, maar vergeleken met supercars allergisch voor bochten. BMW wil na de M3 CS, stiekem de leukste versie van de vorige M3, nu ook een M5 CS. Deze kunnen we binnenkort al verwachten.

Tegenvallen

Even kort de cijfers herhalen: de onthulling staat gepland voor deze maand nog: hij kan er dus zo zijn. Verwacht qua uiterlijk niet zo veel veranderingen, iets meer koolstofvezel (ook het dak) en that’s it. Al dat koolstofvezel zorgt voor een gewichtsbesparing van 70 kg, volgens de laatste info. Wat tegenvalt ten opzichte van eerdere claims: de BMW M5 CS krijgt geen 650, maar 635 pk. ‘Slechts’ 10 pk meer dan de reguliere M5.

Hotlap

Misschien heeft de BMW M5 CS niet veel meer nodig, zo bewijst een hotlap. Auto Bild Sportscars trapte de nieuwe M5 CS, of in ieder geval een pre-productieversie, op zijn staart op de Lausitzring.

De tijd kwam uit op 1 minuut 31,88 seconden. Dat is al anderhalve seconde sneller dan de M5 Competition met 625 pk. Nog opvallender is het als we even de tijd vergelijken met andere auto’s die vóór de BMW M5 CS al op de Lausitzring een hotlap hebben gezet. In die lijst vallen de volgende dingen op.

Snelste sedan

De BMW M5 CS heeft momenteel plek 14 voor de snelste hotlap op de Lausitzring. De 13 auto’s boven de M5 CS hebben wel allemaal minder deuren. Inderdaad, de BMW M5 is de snelste sedan op de Lausitzring. Een halve seconde sneller dan de Jaguar XE SV Project 8, een auto die ontworpen is als vierdeurs circuitwapen. Niet slecht! Verder laat de M5 CS de eerstvolgende vier snelste sedans achter zich, bestaande uit de Mercedes-AMG GT63 S, Porsche Taycan Turbo S en BMW M8 Gran Coupé Competition achter zich. Heel groot zijn de verschillen trouwens niet.

BMW M5 CS (1:31,88)

Jaguar XE SV Project 8 (1:32,15)

Mercedes-AMG GT63 S (1:32,32)

Porsche Taycan Turbo S (1:32,76)

BMW M8 Gran Coupé Competition (1:32,96)

BMW M5 Competition (1:33,40)

Sneller dan 911 GT3

Het algemeen klassement laat zien met wat voor auto’s de M5 CS te meten is qua rondetijd op de Lausitzring. Het écht snelle spul zit natuurlijk wel een stuk boven de CS, het is en blijft een zware sedan en geen supercar. Toch is het bonte gezelschap waar de hotlap van de BMW M5 CS slechts milliseconden vanaf zit, niet slecht.

BMW M8 Competition (1:31,33)

Audi R8 V10 Spyder Performance (1:31,50)

Ferrari 812 Superfast (1:31,67)

BMW M5 CS (1:31,88)

Porsche 911 GT3 (1:32,00)

Audi R8 V10 Performance (1:32,11)

Slechts 0,2 seconden van de Ferrari 812 Superfast af, maar belangrijker: sneller dan de huidige Porsche 911 GT3! Let wel dat het hier gaat om de 911 GT3 van de 991.2-generatie, de 992 is onderweg en die zal er weer een stuk boven zitten. Desalniettemin was de vorige GT3 ook al geen slak en dat de M5 CS die verslaat is toch een prestatie voor een zware sedan.

Nog heel even geduld en dan weten we alles over de BMW M5 CS, maar deze hotlap wijst nu al uit dat hij tot goede dingen in staat is.