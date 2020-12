Lamborghini Huracán 'Aperta' van YouTuber is knotsgek - Autoblog.nl

Opvallen is gegarandeerd voor deze Lamborghini Huracán EVO die een YouTuber liet ombouwen tot ‘Aperta’. Niet alleen omdat hij de kleur van een veiligheidshesje heeft…

Het is nog niet eens bizar lang geleden dat Lamborghini met de Gallardo op de proppen kwam. Deze ‘baby-Lambo’ moest een Murciélago worden voor mensen die een Murciélago niet konden betalen. Dat bleek een schot in de roos te zijn, want na talloze versies van de Gallardo nam de Huracán het over met hetzelfde recept: V10 in plaats van V12 en wat minder poespas dan een Aventador.

Rollend geld

Wat tegelijkertijd evolueerde met de Gallardo naar Huracán is YouTube als verdienmodel. Meer en meer mensen verdienen hun geld door te vloggen of andere video’s te maken en dat blijkt lucratieve business te zijn. Het ooit hebben gehad van een Huracán lijkt een beetje op de YouTube-variant van ‘je bent pas een petrolhead als je een Alfa Romeo hebt gehad’. Enkel al in Nederland stikt het van de YouTubers en influencers die een Huracán hebben (gehad).

DailyDrivenExotics

Zo gebeurt er hetzelfde als bij de Volkswagen Golf voor niet-influencers: als jij bovengemiddeld veel geeft om je Golf, dan wil je hem wat unieker maken. Veel van de Huracáns in kwestie zijn op zijn minst gewrapt, soms nog iets verder aangepakt. YouTuber DailyDrivenExotics (veelal bekend als DDE) heeft naast de krankzinnige ‘Exoskeleton’ Huracán van Alex Choi misschien wel de meest unieke Huracán ter wereld op dit moment.

Trend

Zijn Lamborghini Huracán EVO ‘Aperta’ lift mee op een huidige trend: die van voorruitloze supercars. Een jaar of tien eerder deed Mercedes dit al met de McLaren Stirling Moss, voordat Ferrari met de SP Monza, Aston Martin met de V12 Speedster, McLaren met de Elva en nu zelfs Lamborghini met de SC20 (maar ook eerder met de Aventador J) dit nadeden. In het geval van DDE gaat het om een creatie naderhand, niet iets wat Lamborghini speciaal heeft gebouwd. Een reguliere Huracán EVO Spyder werd gebruikt en omgebouwd.

Aangepast

Opvallend genoeg is één van de specificaties een ‘OEM Windshield Delete’, wat zou betekenen dat het meeste van het werk al is gedaan. Toch moest er nog genoeg gebeuren aan de Lamborghini Huracán EVO Aperta voordat deze DDE-waardig was. Zo werd er ook wat extra oompf aan toegevoegd middels een supercharger-set van VF Engineering. De rollenbank zegt nu 850 pk aan het wiel. De uitlaat is nu een Fi Exhaust met kleppenbediening, wat de V10 wat luider maakt. Voor wat extra visuele modificaties werden verschillende onderdelen van Vorsteiner gebruikt: de velgen zijn van Vorsteiner maar ook de zijskirts en koelgaten in de spatborden die met forged carbon belegd zijn. Ten slotte, het is je vast opgevallen: de auto is gewrapt in 3M Fluorescent Satin Yellow. De reden dat je de auto toch ziet glimmen is omdat er nog een extra beschermlaag overheen is gegaan, die wél glimmend is en niet mat. Opvallend. Letterlijk.

Zoals gezegd zal de wrap het meest in het oog springen, maar de echte autokenner zal het vast opvallen dat deze Lamborghini Huracán Aperta een bijzonder ding is. Aan jou de vraag: moet Lamborghini meekijken en zelf een begroting opstellen, of lekker houden bij het ene exemplaar van DDE? Laatstgenoemde heeft trouwens ook nog een uitgebreide video over de auto gemaakt.

Met dank aan Anthony van MadWhips op Instagram voor de foto’s!