Check deze hete nieuwe feitjes, over de dikke BMW M5 CS - Autoblog.nl

Hij komt, hij komt, die lieve goede BMW M5 CS.

De week van BMW staat natuurlijk in het teken van de splinternieuwe BMW iX. Waar iedereen dacht dat de i4 aanvankelijk het nieuwe speerpunt van BMW EV-wende zou worden, is daar opeens een crossover-achtige met een apart interieur en exterieur. BMW toont in ieder geval wel lef met deze nieuwe creatie. Maar of de traditionele BMW koper ‘m slikt blijft nog even de vraag. Dit ding, of toch zo’n bloemooie RWD e-tron GT van Audi?

Purist heeft het zwaar

Het zijn sowieso natuurlijk al zware tijden voor de BMW-purist. De designafdeling lijkt het tot haar missie gemaakt te hebben alle traditionele waardes overboord te gooien. Maar gelukkig, is er nog een model wat de dans redelijk ontsprongen heeft. Geen belachelijk grote grille, gewoon nog een Hofmeister-knik en een ingetogen design dat vooral met epische proporties indruk maakt, in plaats van met vijduizend overbodige vouwen in de flank. We hebben het dan natuurlijk over de 5-Serie, de absolute vedette in zijn klasse, die dit jaar een facelift kreeg.

M5 CS

Nou weten we al een tijdje dat er van die 5-Serie ook een non-plus-ultra variant komt in de vorm van de M5 CS, die dus nog boven de ‘comp’ staat. College @willeme praatte je in mei over deze auto bij. Inmiddels hebben we zelfs al rijdende beelden gedeeld van de über-blepper in het E-segment. Via het altijd goed geïnformeerde BMWBlog hebben we nu echter ook harde cijfers over wat we kunnen verwachten van de RS6-kraker.

Iets meer pk, veel minder gewicht

De M5 CS krijgt in tegenstelling tot wat we aanvankelijk dachten toch wat extra pk’s erbij ten opzichte van de ‘Comp’. De anabolenkuur blijft echter beperkt tot wat Anavar, want er komt maar 10 pk bij voor een totaal van 635 pk. Leuk maar niet schokkend. Interessanter is dat de M5 CS ook een zeer intensief dieet heeft gevolgd, want de auto wordt maar liefst 70 kilogram lichter dan de M5 Competition. Dit komt onder andere door toepassing van carbon zetels.

Gele koplampen

Optisch zal je de snelste der snelle M5’s naar verluidt kunnen herkennen aan gele koplampen. Eerder zagen we die op de M8 Gran Coupe First Edition. Een gezellig stukje nostalgie dat je terugbrengt naar die vakanties vroeger in Frankrijk. Dat past dan wel weer. Want als we even terugkomen op die iX uit de intro kunnen we er niet omheen: de M5 CS zelf is spoedig natuurlijk ook een stukje nostalgie. Nog even genieten dus, voordat het te laat is…