Dit is de eerste BMW M5 CS van Nederland - Autoblog.nl

De BMW M5 CS met 635 pk is gearriveerd op Nederlandse bodem.

Als je vroeger de snelste 5 Serie wilde bestelde je de M5. Klaar. Nu is er een M5, een M5 Competition én een M5 CS. Die laatste is dus de topversie van de topversie. De M2, M3 en M4 kregen eerder al CS-versies en met de facelift was ook de M5 aan de beurt voor zo’n behandeling. Dit maakt het meteen de krachtigste auto die BMW’s M-divisie ooit bouwde.

Dat klinkt spectaculair, maar heel groot is het verschil qua vermogen met de M5 Competition niet. De Competition heeft 625 pk, de CS doet daar nog 10 pk bovenop. Dat lijkt een beetje karig, maar er zijn meer aanpassing gedaan. De CS is bijvoorbeeld ook 70 kg lichter. Dit heeft BMW onder meer bereikt door veelvuldig gebruik te maken van CFRP (Carbon Fiber Reinforced Plastic).

Het eerste exemplaar is nu gearriveerd in Nederland, bij De Maassche in Echt. De auto heeft ook meteen een Nederlandse kleur: grijs. Om het geheel op te fleuren zijn er de bronskleurige accenten rondom waaraan je de CS in één oogopslag kunt herkennen. De 20 inch Y-spaak velgen zijn ook uniek voor de M5 CS. De knalrode remklauwen zorgen voor nog wat meer kleur.

In het interieur is ook duidelijk te zien dat dit geen alledaagse M5 is. De CS heeft de carbon kuipstoelen met rode accenten. Bovendien is de achterbank vervangen door twee losse stoelen, wat de CS een vierzitter maakt. Mochten deze herkenningspunten nog niet duidelijk genoeg zijn, dan maken de rode letters op het dashboard wel duidelijk dat dit een CS is.

Wat kost zoiets? De M5 CS heeft in Nederland een vanafprijs van €224.523. Dat is ruim €60.000 meer dan een standaard M5, die met 600 pk ook geen vermogen tekort komt en daarnaast een extra zitplaats heeft. Maar dan heb je niet het sterkste M-model ooit.

Met dank aan Mayke voor de foto’s!