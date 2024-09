BMW M5 E39 in een goede kleur is peperduur

Een BMW M5 E39 die door een ringetje te halen is, wat ook wel mag voor dat geld.

Er was eens een tijd dat meer pk werd gerealiseerd door een grotere motor. Dat klinkt logisch, maar in de moderne tijd wordt er toch vaak geopteerd voor turbo’s omdat je dan met minder moeite meer pk krijgt. Wel was het de tijd van enorme motoren zonder dat er een haan naar kraaide.

BMW M5

Zo moest de derde generatie van de BMW M5, de E39, qua pk een dikke boost krijgen. BMW opteerde voor een hele dikke V8. De S62B50 had geen turbo’s, maar was door zijn 4.9 liter grote slagvolume goed voor 400 pk. Op vrijwel elk front ging de opvolger, de E60, het helemaal anders doen. De E39 was daardoor toch het einde van een tijdperk. Een echte klassieker.

Peperdure M5

Klassiekers leveren geld op en de kans is vrij groot dat de BMW M5 E39 binnenkort enorm in de lift gaat zitten. Momenteel betaal je voor een exemplaar al snel ergens tussen de 30.000 en 50.000 euro, maar eentje in smetteloze staat met weinig kilometers kan daar nog boven zitten. Een Amerikaanse dealer denkt dat hun E39 zo speciaal is dat je er een veel hoger bedrag voor mag betalen.

Ja, het is wel een gave spec. De BMW M5 E39 is uitgevoerd in een Individual-kleur en wel een bijzondere: Dakar Yellow (267). Het is een pre-LCI-model uit 2000. En hij is nog lekker onaangetast: 633 mijlen, of 1.018 kilometer. Uiteraard in de enige configuratie waarin je de E39 kon krijgen: V8 met handbak.

Kilometerstanden zijn altijd een heerlijke meningverdeler, want ook níét rijden met een auto heeft nadelen voor zijn staat. Het ziet er wellicht allemaal flitsend uit voor deze BMW M5 E39, maar de motor laten draaien doet een auto altijd goed.

We melden het maar even, want de dealer in kwestie wil 279.977 dollar zien voor deze BMW M5. In onze valuta 252.600 euro. Dat is 110.000 euro duurder dan wat een nieuwe M5 (G90) kost in Nederland. Oef.

Ja, hij is mooi, ja, de kleur klopt, ja, de BMW M5 E39 is zeker een klassieker in spe. Maar zo veel geld? Wij zouden het moeilijk vinden. Kijk zelf maar of jij het wel de moeite waard vindt.