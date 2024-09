LaFerrari-opvolger krijgt een belangrijke rivaal

Het lijkt erop dat de LaFerrari niet het rijk alleen krijgt…

Ieder decennium heeft zo zijn eigen posterauto’s. In de jaren ’10 waren dat de LaFerrari, McLaren P1 en Porsche 918 Spyder, beter bekend als de Holy Trinity. De vraag is welke auto’s het dit decennium worden…

Zoals bekend is Ferrari een opvolger voor de LaFerrari aan het klaarstomen, maar gaat deze auto nog concurrentie krijgen? Van Porsche in ieder geval niet, want uit Stuttgart hoeven we niet op korte termijn een hypercar te verwachten. In het Britse Woking zijn ze echter wel wat van plan…

Ze delen namelijk een video op social media waarin ze vertellen waarom de F1 en P1 zo geweldig waren. Hartstikke leuk, maar vooral interessant is het einde van de video. Daarin wordt namelijk gehint naar een opvolger, mét datum.

We worden verder nog niks wijzer over de nieuwe hypercar, behalve dat deze hoogstwaarschijnlijk een ‘1’ in de naam krijgt. Het belooft dus een directe opvolger te worden van de F1 en de P1. En daarmee is het hoe dan ook een interessante auto.

Als het goed is komen we volgende week zondag al meer te weten. Dat is namelijk de datum die McLaren laat zien aan het einde van de video.

Foto: (de vader van) @jeppie, via Autoblog Spots