Koop deze M5 (E39) met MEER dan een half miljoen kilometers

Een M5 (E39) met meer dan een half miljoen kilometer op de klok. Je moet maar durven.

Met een wat rommilge overgang naar EV’s en nieuwverkopen die onder druk staan, lijken we Cubaanse toestanden te gaan krijgen. Nee, we gaan niet massaal Amerikaanse auto’s uit de jaren ’50 importeren en die tot in lengte van dagen blijven rijden. Maar het lijkt vrij voor de hand liggend dat we langer door gaan rijden met de auto’s die er al zijn.

Er komen meer mensen bij die vervoer zoeken, er komen telkens minder auto’s bij. Het is een simpele rekensom. Zeker in Nederland is dat al een beetje het geval, natuurlijk. We hebben al het oudste wagenpark van Europa. Met de bizarre nieuwprijzen van auto’s zal dat alleen maar erger worden, is onze inschatting.

Technologisch meesterwerkje

Maar zelfs met dat doemscenario in het achterhoofd, blijft deze M5 (E39) met een half miljoen kilometers een uitzondering. Want deze generatie BMW 5 Series staat niet te boek als extreem betrouwbaar. De atmosferische M-motoren zijn bijzondere technologische meesterwerkjes. Die moeten goed onderhouden worden en als er iets gebeurt, moet je het direct aanpakken. Anders wordt het al heel erg snel heel erg duur.

Maar dat het ook gewoon goed kan gaan, bewijst deze BMW M5 (E39) met meer dan een half miljoen kilometers op de klok. Ja, de teller staat namelijk op 521.915 km. Dat haal je niet door ‘m slecht te behandelen, integendeel. De auto is geïmporteerd uit Californië. Daar heb je heel erg mazzel met het weer: altijd lekker warm en dus geen roest. Want zo’n BMW 5 Serie E39 wil – in tegenstelling tot de Audi A6 4B – nog flink roesten.

Prijs M5 (E39) met half miljoen kilometers

De auto is 14 jaar lang van één eigenaar geweest. Deze heeft de auto altijd keurig onderhouden. De rubbers en andere slijtagegevoelige onderdelen zijn inmiddels vervangen. De velgen zijn opgeknapt en voorzien van een vers setje B-merkbanden waarvoor de verkoper zich verontschuldigt. Het geeft wellicht aan dat de verkoper er hoge standaarden op na houdt.

De prijs van deze BMW M5 (E39) met een half miljoen kilometers is 22.000 euro. Dat is een stevige prijs, maar ja: tegenwoordig koop je bijna niets meer onder de 20 mille wat leuk is. Je zult uiteraard afschrijven, want wie zit er nu te wachten op een M5 met astronomische kilometerstand? Aan de andere kant: goed is goed en er zijn genoeg gare M5’s vinden die ook soortgelijk geld moeten kosten. Interesse om ‘m naar het miljoen te brengen? Je kan de advertentie hier bekijken!

