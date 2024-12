Nieuwe Kia is een kip zonder kop(lampen)

Mag je wel in het donker rijden met deze Kia Syros zonder koplampen?

Het is grappig om te zien hoe liefhebbers en autodesigners vaak niet op dezelfde lijn zitten. Een recente designtrend is bijvoorbeeld een gruwel voor vele benzinehoofden. Dan hebben we het over gespleten koplampen. Waar het gedeelte waar de koplamp normaliter zit enkel een LED-balk is en de echte koplampen lager zitten. Dat is een soort optische illusie, want wij zijn geneigd om auto-voorkanten te zien als gezichten. Hetgeen dat zit waar wij de ogen verwachten, dat wordt dan vaak gezien als de koplampen. Zo kan je daar een kek designdingetje met LED-lampen van maken, want die zijn niet aan regels gebonden. Koplampen wel.

Kia

Bij Hyundai en Kia kennen ze dit trucje opperbest, denk maar aan de Tucson waar de ‘koplampen’ een bijzonder patroon zijn dat doorloopt in de grille. Bij de Kia Niro wordt op een wat vreemdere manier gebruik gemaakt van dit principe. Boven de koplampen zit namelijk wel een extra strip, maar dit is gewoon een chromen strip in een soort zwarte wenkbrauw. Daarmee hoopt Kia de illusie van een lichtbalk te creëren zonder dat het er eentje is. Werkt dat? Mwah.

Syros

Nu gaat het Koreaanse merk een stapje verder met een hagelnieuwe crossover. Die heet Kia Syros en net als de Seltos en de Sonet is deze bedoeld voor groeimarkten. Met name India, waar de auto debuteert. Het hoekige ding heeft wat weg van een minuscule versie van de Kia EV9. Het doet wat denken aan de Soul, maar dan met de wielen iets verder naar de hoeken geplaatst om een wielbasis van 2,55 meter te krijgen.

Allemaal prima en we pakken zo nog wel even wat andere feiten erbij, maar eerst even hoe het apparaat eruit ziet. Want Kia kiest ervoor om gewoon geen koplampen te monteren op de Syros. Oké, je ziet ze natuurlijk zitten en ja, die laaggeplaatste verticale units met de welbekende ‘Starmap’ LED-patronen zijn de koplampen, maar hun plaatsing doet vermoeden dat er nog een LED-patroon boven moet zitten. En die zit er niet, waardoor de gezichtstheorie er een raar geheel van maakt. Het is het gezicht van een wassen beeld uit Madame Tussauds dat is gesmolten, waardoor de ogen op de wangen zitten.

Achterop was er juist wel ruimte voor dubbele lampen, met een LED-patroon in de achterruit en de ‘echte’ verlichting in de wielkast. Bij de Seltos hebben we het idee dat die het qua looks wel haalt met de Sportage, maar de Syros heeft zoals gezegd een hoog Soul-gehalte.

Van binnen is de Syros dan weer lekker Kia, met twee grote schermen en een duidelijke inrichting van de knoppen. Niet meer dan wat je verwacht, maar wel meer dan genoeg.

Motor

De Kia Syros wordt naar verwachting spotgoedkoop, want hij moet een concurrent zijn voor auto’s als de Skoda Kylaq. En die kost in India minder dan 10.000 euro, omgerekend! Dat is natuurlijk grotendeels te danken aan de motoropties. De ene optie is de 120 pk sterke 1.0 T-GDi die we hier kennen uit de Hyundai Kona, maar dan zonder Mild Hybrid-component. De andere optie is een 1.5 liter diesel met 115 pk. Beide versies zijn er met een zes versnelling tellende handbak of een automatische zesbak met koppelomvormer.

De optielijst doet dan weer niet vermoeden dat de Kia Syros een spotgoedkoop ding wordt. OTA-updates, draadloos CarPlay/Android Auto, stoelventilatie voor én achter, instelbare kleuren als sfeerverlichting en allerlei veiligheidsdingetjes waaronder een 360 graden-camera met parkeersensoren en adaptieve cruise control.