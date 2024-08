Hagelnieuwe BMW M5 Touring is hier met 727 pk!

De BMW M5 Touring mag dan geen verrassing zijn, dat BMW het weer aandurft is des te verrassender.

Autofabrikanten maken vaak keuzes waar de liefhebber het niet mee eens is. En dat is geheel begrijpelijk, want liefhebbers vergeten vaak het gedeelte waar autofabrikanten bedrijven zijn en graag geld willen verdienen om te overleven. Een product aanbieden is één, maar als het geen geld verdient is het een blok aan je been. De reden dat autofabrikanten dus modellen cancellen is heel simpel: het winstplaatje klopte niet.

Dubbel gemist

In dat licht hoef je eigenlijk nooit meer een BMW M5 Touring te verwachten. Dat liep namelijk niet één keer spaak, maar twee keer. De eerste keer was toen BMW een Touring aanbood van de M5 E34. Daar werden er maar 891 van gebouwd, zonder dat BMW dat getal beperkte. Ter vergelijk: er zijn meer dan 12.000 M5 E34 sedans gebouwd. Nou hielp het ook niet mee dat de Touring er slechts drie jaar was (1992 tot en met 1994) en de sedan zeven jaar, maar omgerekend werden er voor elke E34 M5 Touring zes sedans verkocht. Vandaar dat de E34 Touring een jaar eerder met pensioen gestuurd werd en de opvolger E39 er net als de voorganger E28 enkel als sedan kwam.

E61

Toch durfde BMW het nog één keer aan om de M5 als Touring uit te brengen met de generatie daarna, de E60. Dat werd als Touring de E61. Inmiddels was er een doldwaze concurrentiestrijd bezig tussen BMW, Audi en Mercedes waar de RS6 en E55/E63 AMG van die laatste twee beschikbaar waren in sedan- en stationwagonvorm. Nadat de E60 M5 al sinds 2004 beschikbaar was, kwam daardoor voor de laatste drie jaar nog een E61 M5 Touring beschikbaar. Op papier een toprecept: die krankzinnige S85 V10 voorin met 507 pk, maar dan met genoeg ruimte voor je hele familie én je honden.

En wat denk je? Weer was het een flop. BMW verkocht in zeven jaar tijd meer dan 20.000 E60 M5’s en slechts 1.025 E61’s in vier jaar. Dat betekent in dit geval dat er voor elke Touring dertien(!) sedans werden verkocht. Je begint waarschijnlijk te begrijpen waarom BMW voor de generaties sinds de E60, de F10 en de F90, de Touring even oversloeg.

Toch wel: nieuwe M5 Touring

Inmiddels is de nieuwste BMW M5 aanwezig, de G90. En warempel: BMW onthulde vrij vroeg in de ontwikkeling al dat er ook een Touring-versie van komt. Die is nu hier: dit is de derde en meest recente BMW M5 Touring, de G99. Waarom BMW het weer aandurft? Welnu, bij de nieuwste BMW M3 (G80) heb je ook de keuze uit een sedan en een Touring en die laatste is niet aan te slepen. Touring is hot. En dus mag de M5 er ook weer aan geloven.

Laten we er maar gelijk in duiken. Eigenlijk is het namelijk allemaal niet zo verrassend. De 5 Serie Touring (G61) ken je en de M5 (G90) ken je. Plak die twee over elkaar heen en je hebt een M5 Touring. Tsja, veel spannender dan dat wordt het niet. Feitelijk over het uiterlijk: de wielkasten zijn met 37,5 mm per kant verbreed en zo is de M5 Touring dus 75 mm breder dan een 5 Serie Touring. Het kleurenpalet is identiek aan die van de M5, met onder meer ‘Isle of Man Green’ als optie (de lanceerkleur van de M5 sedan en M3 sedan). Ook betekent het overnemen van de kleuren van de M5 sedan dat je per direct de M5 Touring mag bestellen in één van de kleuren uit het gigantische Individual-palet.

Motor

Dat betekent ook voor de Touring een 4.4 liter grote V8 met elektrische ondersteuning, dezelfde aandrijflijn als de XM en de M Hybrid V8 voor Le Mans. Net als de sedan goed voor 727 pk en 1.000 Nm. Puristen kunnen inpakken, want de M5 Touring komt enkel beschikbaar met de M Steptronic-automaat en xDrive. Hybride, AWD en automaat: voor een Touring op zich wel wat je wil. Bijzonder genoeg levert de S68 V8 zelf ‘maar’ 585 pk en 750 Nm, waardoor de auto op zijn benzinemotor 50 pk minder sterk is dan de uitgaande M5 (CS). Met de elektropower is het echter wel 92 pk (en 250 Nm) meer. Het is ook meer dan de Audi RS 6 Avant, de belangrijkste concurrent voor de M5 Touring en wellicht de reden dat BMW het weer aandurft. De RS 6 heeft namelijk 630 pk en 850 Nm in zijn huidige vorm.

Cijfers

En de prestaties? 3,6 seconden naar de 100, precies 0,1 seconde langzamer dan de sedan. Voor de topsnelheid geldt hetzelfde als voor de sedan: 250 km/u, maar met het M Drivers Package wordt dat 305 km/u, allebei elektronisch begrensd. De M5 Touring heeft ook een derde topsnelheid: 140 km/u. Dat is als je enkel op de elektromotor rijdt. De Audi RS 6, die al die elektro-onzin niet heeft (wel een Mild Hybrid-systeem), sprint van 0 naar 100 in 3,4 seconden. Die extra power zegt dus niet alles.

Elektro

Want dat is natuurlijk wel een dingetje: voor het eerst op een M5 Touring mag je pluggen voor je extra power, met de nodige extra ballast. In tegenstelling tot Mercedes, waar de hybride-unit echt bedoeld is voor de extra power, kan je met de M5 Touring ook tot en met 67 kilometer volledig elektrisch rijden dankzij een 18,6 kWh groot accupakket.

Gewicht?!

Ja, het gewicht. Daar waar iedereen het over heeft voor de M5 sedan en de Touring is zwaarder. Goed nieuws en slecht nieuws: het gewichtsverschil tussen een M5 Touring en sedan is lager dan dat van een standaard 5 Serie Touring en sedan. Het slechte nieuws: de M5 Touring weegt 2.475 kg. En dat is gewoon belachelijk veel. BMWBlog meldt dat BMW expres niet heeft gekozen om net als de M5 sedan de Touring aan te bieden met een optioneel koolstofvezel dak. Gezien het feit dat de Touring toch een spannende auto is vanuit een verkoopoogpunt durfde BMW het niet aan om verder te gaan dan nodig.

Stationwagon life

Dan natuurlijk het voornaamste gedeelte waarin de Touring verschilt van de normale BMW M5: het hebben van een grote kofferruimte. Met alle stoelen omhoog slokt de Touring 500 liter op, wat 70 liter minder is dan de normale 5 Serie Touring. Datzelfde geldt voor de ruimte met de banken plat, maar alsnog is 1.630 liter aardig riant. Het is echter in beide configuraties wel minder dan de Audi RS 6, die respectievelijk 565 en 1.680 liter aan ruimte heeft. Net als de M5 sedan mag je zelfs een trekknots bestellen en dan kun je ineens tot en met 2.000 kg meenemen. Voor een PHEV is dat absoluut niet gek.

Prijs: goedkoper dan de M3!

De BMW M5 Touring heeft nog één aas achter de hand, en dat is de vanafprijs van 146.604 euro. Dat is 2.500 euro meer dan de M5 sedan. Geinig detail: de M5 sedan is net een paar duizend euro duurder dan de M3 sedan, omdat die laatste er ook nog is als non-xDrive met handbak. Bij de M3 Touring is xDrive met automaat je enige optie en dat kost je 156.581 euro. De M5 Touring is dus bijna 10.000 euro goedkoper dan de M3 Touring! Dat natuurlijk met dank aan het feit dat de M3 het allemaal met ouderwetse benzine-uitstoot mag doen en de M5 met zijn PHEV-aandrijving wat gunstiger op de belastingschaal uitkomt. Ook is het een bijna angstaanjagende 78.000 euro goedkoper dan de Audi RS 6. Dan moet je wel héél veel waarde hechten aan die 0,2 seconden sneller naar de 100.

Voor de derde keer ooit een BMW M5 Touring. Een lastige auto in een lastige tijd, maar vergeleken met de concurrentie momenteel een aantrekkelijke optie: met V8. Net als de sedan kan je de Touring opleuken met allerlei M Performance-goodies. Opties zat wanneer deze auto binnenkort te bestellen is.