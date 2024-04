BMW M5 van 227.000 euro kopt paal en verkeersbord

Een BMW M5 met een waarde van 227.000 maakt een dure klapper.

Na de Honda NSX van Senna (wat een mooie auto is dat toch) gaan we nu verder met lokaal nieuws. Daarvoor gaan we naar Assendelft, waar er een heel er g bijonzder ongeluk is gebeurd. Of nou ja, bijzonder. De auto is bijzonder en waarschijnlijk is de afdracht dat ook.

De auto in kwestie is een heuse BMW M5 van de F90-generatie die zich het beste laat omschrijven als ‘peperduur’. Dat is toch een beetje het woord dat bovenkomt als je iets moet omschrijven dat heel erg prijzig is.

Competition

Het is dan ook niet zomaar een BMW M5, maar een heuse M5 Competition. Dat betekent dat de auto is uitgerust met een straffer onderstel, ietsje meer camber, andere wielen en 25 pk extra. Wellicht had de bestuurder in kwestie het nogal lastig met de 625 enthousiaste paarden die 4.4 liter V8 kan leveren.

de auto raakte namelijk betrokken bij een eenzijdig ongeluk. De bestuurder van de zwarte BMW 5 Serie raakte de macht over het stuur kwijt en kwam zo op in de berm terecht. Vervolgens raakte de auto een lantaarnpaal en een verkeersbord, waarna de auto tot stilstand kwam.

BMW M5 van 227.000 euro

Dat leverde een hoop schade op. Niet alleen de paal is zwaar beschadigd, de dikke BMW ziet er ook zwaar gehavend uit. De auto heeft een niewprijs van 227.000 euro, maar dat gaat ‘ie bij lange na niet meer opbrengen in deze staat. We hebben geen idee wat het kost om dit op te lappen, maar iets zegt ons dat het al snel richting total loss gaat. En iets zegt ons dat de auto alsnog dan weer te koop te staan (met 50 euro extra voor de velgen, uiteraard). Toegeven: dat is speculatie.

Helaas moeten we ook speculeren over de gezondheid van de inzittenden van de M5. Althans, de bestuurder kwam er goed van af en was alleen heel erg geschrokken . De bijrijder is meegenomen naar het ziekenhuis voor verdere behandeling.

Fotocredits: Inter Visual Studio (Sander Disselkoter)

Met dank aan Erwin voor de tip!