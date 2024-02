Deze concept hot hatch werd een veel tammere productieauto

De meeste concept cars worden voor de productie nog even gladgestreken, en dat levert niet altijd een beter resultaat op. De Lexus LF-Ch is daar een perfect voorbeeld van.

Er is altijd een auto die het imago van dé ecoridder-auto toegeschoven krijgt. Momenteel denken wij dat de Tesla Model 3 of Y daar een goede kandidaat voor is, maar auto’s als de Model S en Nissan Leaf hebben ook lang een boomknuffelimago gehad. Eén van de eerste auto’s die in het internettijdperk het hele internet kon verdelen met zijn gras-eet-imago, was natuurlijk de Toyota Prius.

Toyota Prius

Er is natuurlijk niet heel veel mis met de Prius, sterker nog: het is dé auto die hybride technologie een flinke boost heeft gegeven. Toyota verkocht ze bij bosjes. De ietwat ongebruikelijke styling was te danken aan de druppelvorm, wat een notoir goede vorm is voor de luchtweerstand. Het maakte de auto wel wat suf, wat het imago niet versterkte. Kort door de bocht kocht je alleen een Prius als je eco-fanaat en niet autofanaat was. Daar kwam een oplossing voor.

Lexus CT

Als je even bij de buren van de Toyota-dealer aanklopt, mocht je namelijk voor ietsje meer geld deze Lexus CT 200h kopen. De basis en dus de hele aandrijflijn van de Toyota Prius werden in een vrij doorsnee hatchback-koets gestopt. Het maakte wel deel uit van het boomknuffelimago dat een Prius een groene levensstijl uitstraalde, maar het nuchtere van de CT bleek best aardig te werken.

Tuurlijk, ook op de Lexus stonden hybride-badges, maar verder was het gewoon een soort Golf van Lexus. En je krijgt uiteraard een iets hoogwaardiger interieur dan in een Prius. Onder de kap ligt dus een 1.8 liter viercilinder motor en de CT is een HEV, het totaalplaatje kwam uit op 136 pk en 207 Nm. Grappig genoeg is dat getal in de carrière van de CT, van 2010 tot 2020 (2022 zelfs in andere markten!), nooit verhoogd.

Lexus LF-Ch Concept

De Lexus CT 200h was dus eigenlijk een iets coolere Prius. Toch is de CT zo tam als het maar kan. Wederom betekent het verder gewoon dat de CT een prima auto is, maar we bedachten ineens op welke concept car de Lexus CT gebaseerd is. En dan blijkt toch dat Lexus de CT aardig tam heeft gemaakt. Kijk maar eens naar de Lexus LF-Ch Concept.

De Lexus Future Compact hybrid (met kleine ‘h’, dat was toen cool) stelde precies voor wat de CT uiteindelijk werd. Met de GS, LS en RX stond Lexus ook al aan de wieg van de populaire hybride auto, maar met de CT moest dit idee echt naar de massa gebracht worden. De LF-Ch werd voorgesteld op de IAA Frankfurt in 2009. Moet je eens kijken wat een gelikt ding!

Als je kijkt naar de heerlijk dikke stance van de LF-Ch, zie je een heel fijn getekende hatchback. Het type auto waar je een lekker dikke 250 pk sterke viercilinder turbo in wil hangen en een F-logo achterop wil plakken. Er is met de LF-Ch precies gebeurd wat er vaak gebeurd met concept cars: de wielen worden verkleind, de lijnen worden iets anders getekend en de details worden iets geschikter voor productie. De bijzondere lijnen rondom de C-stijl, de voorkant qua koplampen en het chromen lijntje boven de grille, die bleven wel. Er is duidelijk veel van de LF-Ch in de CT verwerkt, toch ging ‘ie van hete hatchback naar ‘doorsnee premium Prius’. Ergens wel jammer.

GR Corolla

Wat wel helemaal anders lijkt te zijn: de LF-Ch oogt optisch wat lager en breder dan de CT. Ook de achterlichten ogen veel moderner dan wat de CT uiteindelijk kreeg. Sterker nog: de achterkant doet ons erg denken aan de Toyota GR Corolla. Kan dat toeval zijn? Je denkt bijna van niet.

Interieur

Het interieur oogt dan weer aardig doorsnee. We willen toch even uitlichten dat het in 2009 kennelijk een briljant idee was om iPhones (zo te zien een 3GS, hoe hypermodern!) in de hoofdsteunen te integreren voor de achterpassagiers.

Verder is het interieur wel flink op de schop gegaan voor de CT. De zwevende middenconsole ging briljant over in een soort tunnel, gevormd door een groot aluminium stuk wat vanuit de vloer over gaat in het dashboard. Iets wat erg lijkt op hoe Peugeot het tegenwoordig doet en dat is een compliment. De bijzonder gevormde stoelen leken niet echt productierijp, maar de rest van de cockpit dan weer wel. De CT kreeg in plaats hiervan een nogal doorsnee Lexus-cockpit, met een wirwar aan knoppen en niet echt designoplossingen. Ook hier had de LF-Ch dus ietsje meer inspiratie mogen vormen.

Nou past op zich het wat doorsnee uiterlijk wat de CT uiteindelijk kreeg wel beter bij de aandrijflijn, maar wij denken dat een auto die eruit ziet als de Lexus LF-Ch best een coole basis kan zijn voor een 300 pk sterke hybride hot hatch. Lexus heeft zich echter zoals gezegd nooit gewaagd aan meer dan 136 pk voor de CT en de enige vorm van sportiviteit kwam later met het F-Sport pakket na de tweede facelift.

Zoals gezegd is de CT echt best een prima auto, een perfecte Prius voor nuchter volk, maar zo cool als de LF-Ch is ‘ie helaas nooit geworden. Misschien tijd voor Lexus om de basis van de GR Corolla te lenen en de LF-Ch van een opvolger te voorzien.

