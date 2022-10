BMW M5 Touring komt er waarschijnlijk gewoon

Er komt eindelijk weer een BMW M5 Touring aan.

Stationwagons zijn in Europa overal te vinden. Zeker in Noord-Europa is het een populaire carrosserievariant. Nu is de populariteit hier enigszins tanende en speelt de auto in de rest van de wereld een vrij kleine rol. In de VS, waar de stationwagon in de jaren ’70 erg populair was voordat de MPV’s hun intrede deden, is er een kentering.

Net als met de handbak, wordt de stationwagon daar gezien als ‘cool’. Het is het autotype voor mensen die een snelle en sportieve auto willen, maar dan niet onnodig hoog als een crossover of krap c.q. onhandig als respectievelijk een coupé of sedan.

BMW M5 Touring

Dan is het nu de vraag, komt er nog een BMW M5 Touring aan? Nou, waarschijnlijk wel. Bij BMW zien ze namelijk een kentering als het gaat om stationwagons. De Audi RS6 is een groot succes, ook in de Verenigde Staten. Ook is in Europa er veel animo voor de M3 Touring.

De vraag vanuit Amerika wordt telkens sterker. Het zijn niet alleen mensen in commentsecties of op Twitteraars die een BMW M Touring eisen. Klanten – en dus de dealers – smeken om een snelle stationwagon met een M-badge. De M3 Touring willen ze dolgraag hebben, maar die komt dus niet. BMW gaat die snelle BMW 3 Serie wel leveren buiten Europa, zoals in Zuid-Afrika of in Australië.

De M5 Touring (E34) staat hier toevallig buiten in een geweldige paarse kleur. We zullen zien. Houd je ogen open. Als je iets als ziet wat er op lijkt op de Nürburgring, dan gaan we het bouwen. Frank van Meel. Zegt niet dat de BMW M5 Touring er komt, maar toch ook wel.

Aandrijflijn

Welke motor de BMW M5 Touring gaat krijgen, is ook niet zeker.en V8 in combinatie met elektromotoren. In de XM is de topversie goed voor 740 pk en 999 Nm. Van Meel kan dit natuurlijk niet bevestigen, maar ontkennen lukt het hem ook niet echt:

Ik kan je niet vertellen welke motor de volgende BMW M5 gaat krijgen. Normaal gesproken, als we een nieuwe aandrijflijn ontwikkelen, dan doen wij dit niet voor één model. Frank van Meel, zegt niet dat de M5 de aandrijflijn uit de XM gaat krijgen, maar toch ook wel.

Als alle geruchten eromheen kloppen, zal de nieuwe BMW M5 Touring de naam codenaam ‘G99’ krijgen en in 2024 geïntroduceerd worden.

Via: Carbuzz