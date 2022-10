Koning WimLex schrijft brief aan Max Verstappen

Lekker gewoon gebleven, die koning van ons.

Een appje met gefeliciteerd is prima en lekker modern. Maar het is anno 2022 nog steeds leuk om een brief of ansichtkaart van iemand te ontvangen toch? Hoe vaak neemt immers nog de moeite om zelfs iets te schrijven met de hand.

Of de koning het nu zelf heeft geschreven of niet, feit is dat Willem-Alexander zijn een brief heeft geschreven aan Max Verstappen. Dat zegt de tweevoudig Formule 1 wereldkampioen tegenover de NOS. In de brief feliciteert de koning Max Verstappen met het binnenslepen van het wereldkampioenschap.

Het is niet de eerste keer dat Willem-Alexander een brief aan Max Verstappen schrijft. Vorig jaar feliciteerde de koning de coureur op dezelfde manier. Maar, benadrukt Max, de inhoud van de brief is anders in vergelijking met 2021. Gelukkig maar. Stel je voor dat het exact dezelfde inhoud zou hebben.

In de brief staat dat koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben gekeken naar de race en ervan hebben genoten. Die omschrijving voelt toch een beetje of je een brief krijgt van je opa of oma, maar goed.

Dan ga je toch denken. Zou de koning een abonnement hebben op F1 TV of op Viaplay? En zou hij ook de wekker hebben gezet om 07:00, om vervolgens uren naar een rode vlag te kijken? Of is hij meer het type om pas de tv aan te zetten als de podiumceremonie begint. Vragen, vragen. Het zijn net mensen.