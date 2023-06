Een bijzonder schouwspel in Nederland. Op bizarre wijze drift de BMW M6 een greppel in. De auto drift van de rotonde en de bestuurder kan de auto niet in het gareel krijgen, waarop een crash volgt. Een motorrijder helpt de BMW-rijder meteen. Eerst met het aanhouden van ambulance die toevallig voorbij rijdt, daarna om te kijken hoe het met de man is. De man in de BMW is gelukkig in orde.

Via: TikTok