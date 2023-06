BREEK! Vernieuwde Picanto gelekt!

Een keiharde lekkage van de vernieuwde Kia Picanto.

Het is een van de populairste auto’s van Nederland: de Kia Picanto. Nu doet Kia het sowieso erg goed in Nederland, want iedereen wil immers een Kia.

De Kia Picanto is een van de weinige A-segmentauto’s op dit moment. Veel merken hebben dit segment de rug toegekeerd. Anno 2023 is het niet meer rendabel om een kleine zuinige auto te bouwen, gezien de strenge eisen waaraan ze moeten voldoen. Gelukkig is Kia er nog en gelukkig blijft Kia de compacte hatchback leveren. Wat heet: er is zelfs een facelift aanstaande!

Vernieuwde Kia Picanto lekt

De Picanto lekt namelijk keihard op het internet. Op Autospy druppelden namelijk wat afbeeldingen van de Zuid-Koreaanse bestseller. HEET! Overdreven? Nee, eigenlijk niet, want dit is een immens populaire auto en het is goed om te weten dat de auto nog eventjes onder ons zal blijven.

Qua design loopt de auto nu keurig in de pas met de andere Kia’s. Heel erg mooi is het wellicht niet, maar het is een eigenwijze smoel en op een A-segment auto is dat alleen maar leuk. Aan de achterkant zien we de verplichte doorlopende lichtbalk die de achterlichten met elkaar verbindt.

In technisch opzicht verwachten we niet al te veel wijzigingen. Dus een 1.0 en 1.2 motor die wellicht ietsje zuiniger worden gemaakt. Elektrificatie of een PHEV lijken ons onwaarschijnlijk: dat zijn vrije dure ingrepen en dat past niet bij het concept van de auto (lees: dan kan Kia er geen winst opmaken, als ze er al winst op maken.

Groot succes

Dat de Picanto een succes is, is niet vreemd. Op een wit sesambolletje met een beetje curry is het een geweldig smakelijke doch calorierijke snack. De auto is ook niet verkeerd: je hebt altijd vijf deuren, 7 jaar garantie, ordentelijke uitrusting en een lage vanafprijs. Ook zijn de gebruikskosten heel erg laag. Kortom, de ideale auto voor kostenbewuste Nederlanders.

Dit is het huidige model.

Door bovenstaande redenen is de auto gebruikt ook erg gewild, wat zich uit in een uitstekende restwaarde. We verwachten dat de vernieuwde Kia Picanto eveneens een verkooptopper zal blijven, ook al wordt de auto aanzienlijk duurder. Het is dan alsnog de goedkoopste auto. Sowieso zal de Picanto erg belangrijk zijn, want als de Kia Rio uit productie gaat, zal deze géén opvolger krijgen.

