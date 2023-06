Kekke Microlino binnenkort te koop in Nederland

De elektrische Microlino kan strakjes op je oprit staan, want de Toyota-importeur haalt hem naar Nederland.

Toyota-importeur Louwman ziet er wel brood in en denkt dat er een markt voor dit kleine autootje is. Het bedrijf introduceert namelijk Microlino in Nederland, een hip klein elektrisch wagentje. De jongeren in Het Gooi werpen alvast een blik op hun banrekeningen (van hun vader) om een reservering te plaatsen. Wel eerst je rijbewijs halen hé.

Microlino naar Nederland

Nog dit jaar zal het wagentje naar Nederland komen, Louwman heeft namelijk een deal gemaakt met het Zwitserse familiebedrijf Micro. Volgens Louwman past de tweezits Microlino perfect in hun portfolio. Eric Louwman, President van het bedrijf, zegt daarover:

Wij zijn zeer verheugd om met Microlino een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de stedelijke mobiliteit.

De Microlino is volledig elektrisch en er kunnen twee mensen in. Met een beetje proppen kan je grote tas ook mee, want er past 220 liter in de bagageruimte. Het autootje is gebaseerd op de bubbelauto’s uit de jaren vijftig en lijkt op de BMW Isetta. Dit maakt hem leuk om te zien, echt een voertuig met retro-look dat strak is getrokken. Grootste voordeel is natuurlijk dat je hem overal kan parkeren. Instappen doe je met het grote portier aan de voorkant.

Oplossing voor in drukke steden

Onze steden zijn stampvol. Parkeren is lastig én duur. Daarom wordt een Microlino gezien als een alternatief. Het voertuig is geïnspireerd op de voordelen van een scooter, maar dan wel met het comfort van een auto. Hij is 2,52 meter lang en dat is kort te noemen. Je zou het een concurrent kunnen noemen van de Opel Rocks-e.

De tweezitter komt in verschillende uitvoeringen. Het bakkie komt wel altijd met 17 pk en een 89 Nm sterke elektromotor. Hiermee haal je een best wel hoge snelheid, namelijk 90 kilometer per uur. Hiernaast kun je kiezen uit verschillende accupakketten van 6 kWh, 10,5 kWh of 14 kWh. Met het grootste accupakket haal je 230 kilometer.

Na de zomer kan je het kekke karretje bestellen. Welke pakketten we in Nederland kunnen aanvinken en wat de prijs van dit alles zal zijn, is nog onbekend.