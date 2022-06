BMW maakt direct een speciaaltje van de nieuwe M3 Touring

Wat is dat nou BMW? Eerst drie jaar wachten op de onthulling van de M3 Touring en dan nu ineens met speciaaltjes gaan strooien?

Over de nieuwe BMW M3 Touring zijn al boeken vol geschreven. Niet zozeer nadat deze -eindelijk- onthuld werd, maar juist daarvoor. Want niet veel vaker zagen we een model zó vreselijk vaak gecamoufleerd of anderszins ‘onherkenbaar’ geteased worden. Of het moet Spyker zijn, met als enige verschil dat die wel elk jaar nieuwe auto’s aankondigen, maar ze nooit bouwen. Doch dit geheel terzijde.

De BMW M3 Touring dus. 510 pk, vierwielaandrijving en eindelijk ruimte voor je labrador. Of je visuitrusting. Of een set helmen, veiligheidshesjes en een pilonnetje hier en daar. En dat laatste is waar ze dit speciaaltje voor gaan gebruiken.

BMW M3 Touring MotoGP Safetycar

BMW heeft namelijk besloten om hun nieuwe paradepaardje in te zetten als Safetycar bij de MotoGP. Op zich niet heel verrassend, aangezien BMW al sinds 1999 de officiële auto’s levert voor de motorraces van de hoogste categorie.

De M3 Touring is flink aangepast ten opzichte van de ‘gewone’. Althans, op uiterlijk vlak. Motorisch is ‘ie gewoon gelijk. Zo zitten er natuurlijk vette zwaailichten op het dak en ook achter de -nog altijd monsterlijk lelijke- grille. En let ook op de stickers, daarmee vraagt BMW aandacht voor het 50-jarig bestaan van de M-divisie.

Ook zien we de nieuwe Touring voor het eerst met de optionele sportuitlaat. Die is voor de M3 en M4 die er al waren niet nieuw, maar op de M3 Touring hadden we die nog niet gezien. En heel eerlijk, dat vinden we ook niet zo erg. Al past het qua schoonheid wél bij de afzichtelijke neus… Lekker niet bestellen dus.

Snel op het circuit te zien

Wanneer BMW de M3 Touring gaat inzetten als safetycar voor de MotoGP is nog niet bekendgemaakt, maar reken erop dat dit niet al te lang gaat duren. En mocht je meer -en bewegende- beelden willen zien van deze auto, hou dan de site van het Goodwood Festival of Speed in de gaten. Daar zal hij namelijk samen rondjes rijden met de gewone M3 Touring.