Waarom blijft de brandstof zo duur?

Een litertje benzine voor 2,50 euro. Het begint inmiddels heel normaal te worden. Maar waarom blijft die brandstofprijs nou zo hoog?

Om even het geheugen op te frissen: de laagste adviesprijs voor Euro95 – tegenwoordig E10 geheten – werd gemeten op 13 december 2001. Toen betaalde je € 1,049 per liter benzine. Voor een tank van 50 liter betaalde je op dat moment 52,45 euro. Dezelfde tank brandstof kost je anno 2022 een stevige 125 euro. Daar kon je voorheen dus 2,5 keer voor tanken.

Oorzaken van dure brandstof

Waarschijnlijk heb je nu al geen zin meer om verder te lezen, maar misschien moet je dat juist wel even doen, want we vertellen je graag meer over waarom brandstof nu zo duur blijft.

De olieprijs

Het heeft voor een groot deel te maken met de olieprijs. Voor een vat ruwe olie wordt momenteel ongeveer 120 dollar afgerekend. Eind 2001 ging dit nog om een prijs van minder dan 20 dollar. Vanwaar dat grote prijsverschil?

Oekraïne

Het behoeft natuurlijk weinig toelichting dat de oorlog in Oekraïne van grote invloed is op de olieproductie. De oorlog zorgt voor onrust en legt de lokale economie haast plat. Bovendien is Rusland na de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië de grootste olieproducent ter wereld. Minder aanbod, net zo grote vraag: dus de prijzen schieten omhoog. Samenwerken met Rusland zit er voorlopig niet in. Dit heeft allemaal zijn weerslag op de brandstofprijs.

Koers euro ten opzichte van dollar

Wat ook niet meehelpt is de koers van de euro ten opzichte van de dollar. De waarde van de euro is gedaald. Olie wordt doorgaans in dollars afgerekend. Op 22 juni 2022 was 1 euro gelijk aan 1,05 Amerikaanse dollar. Echte verbetering is er helaas nog niet te zien.

Al die factoren zorgen ervoor dat de brandstofprijzen per liter hoog blijven, niet alleen die van benzine, maar ook van diesel. En zolang er geen zicht is op een oplossing van de oorlog in Oekraïne, moeten we voorlopig genoegen nemen met torenhoge brandstofprijzen. Of zoals landelijke kranten vaak koppen als er een doodnormale A-Klasse tegen een paal is gereden: peperduur!

Rol voor olie- en gasconcerns

Toch lijkt er ook een rol te liggen bij olie- en gasconcerns, want die blijken uitstekend te boeren. Neem Shell dat in het eerste kwartaal van 2022 een nettowinst boekte van 7,1 miljard dollar, omgerekend zo’n 6,7 miljard euro.

En dan hebben we nog BP. Dit concern boekte 6,2 miljard dollar winst in de eerste drie maanden van 2022. Het bedrijf sprak over een ‘uitzonderlijk goede handelsinkomsten voor olie en gas en sterke resultaten bij raffinage’. Ook TotalEnergies boerde uitstekend. De Franse olie- en gasreus wist in de eerste drie maanden van het jaar een winst te boeken van 4,9 miljard dollar. Ter kennisgeving: dat is bijna de helft meer dan een jaar geleden.

Houden deze bedrijven de prijzen kunstmatig hoog? Wat ze in ieder geval doen is keihard cashen.

En die accijnskorting dan?

Weet ook dat de prijzen die we nu bij de brandstofpomp zien al tarieven zijn inclusief accijnsverlaging. Want zoals je wellicht hebt vernomen heeft het kabinet besloten om de accijns voor ongelode benzine, diesel en LPG/LNG van 1 april tot en met 31 december 2022 te verlagen. Het gaat om een verlaging van 17,3 cent (benzine), 11,1 cent (diesel) en 4,1 cent (LPG/LNG) per liter. We worden dus al een beetje gematst.

Volgens UnitedConsumers bedroeg de gemiddelde literprijs van E10 op 22 juni 2022 exact 2,492 euro. Als je daar de accijnskorting van 17,3 cent bij op telt kom je uit op 2,665 euro voor 1 liter E10. En dat is best even slikken.

Voorlopig blijft het zo

Een ding is zeker: het gaat heel lang duren voordat we de prijzen weer onder de 2 euro per liter zien zakken. Vooruitzichten zijn niet gunstig. En blijft onzekerheid bestaan over Rusland en Oekraïne en ook de koers van de euro werkt niet mee. Kortom: even doorbijten nog.