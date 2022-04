BMW maakt prijs i7 bekend: is ‘ie goedkoper dan een EQS?

De BMW i7 heeft een prijskaartje gekregen, dus we kunnen de prijs vergelijken met die van zijn grootste rivaal.

De geschiedenis herhaalt zich. In 2002 was iedereen in rep en roer over het design van de E65 7 Serie. De generaties daarna waren iets minder controversieel, maar twintig jaar later is er weer een Siebener die de tongen aardig los maakt.

Goed, het design van de nieuwe 7 Serie G70 laten we even voor wat het is. We gaan het nu hebben over de prijs van de 7 Serie. Of eigenlijk moeten we zeggen: de prijs van de i7. In eerste instantie is namelijk alleen de elektrische i7 leverbaar in ons land. De ‘echte’ 7 Serie volgt pas over een jaar.

BMW begint ook maar met één variant: de i7 xDrive60. Het is voorlopig dus heel overzichtelijk. Zoals je al af kunt leiden uit de naam heeft de i7 xDrive60 een elektromotor op de achteras én op de vooras. Samen zijn deze goed voor 544 pk en 745 Nm koppel. De range komt volgens de WLTP-cyclus uit op 590 tot 625 km.

Wat kost zoiets? Dat kunnen we jullie tot op de cent precies vertellen. De BMW i7 xDrive60 heeft een vanafprijs van €141.809. Uiteraard kun je deze prijs nog flink op laten lopen. Als je bijvoorbeeld het ‘M Sportpakket Pro’ en two-tone lak aanvinkt zit je opeens op €168.282,50.

Om deze prijs in perspectief te plaatsen pakken we natuurlijk ook even de concurrentie erbij. Beter gezegd: de concurrent. De enige directe concurrent is namelijk de Mercdes EQS. Die is er in vier varianten, waarvan de EQS 580 het best te vergelijken is met de i7 xDrive 60.

Die versie heeft namelijk ook twee elektromotoren, die samen goed zijn voor 523 pk. Dat is minder dan de i7, maar de EQS heeft wel flink meer koppel: 855 Nm. De range zit ongeveer op hetzelfde niveau, namelijk 616 km. Mercedes vraagt voor dit alles €157.490. De vanafprijs van de i7 ligt dus beduidend lager.

Qua standaarduitrusting ben je in beide gevallen gewoon van alle gemakken voorzien. De velgen van de i7 zijn standaard wel wat aan de kleine kant. Verhoudingsgewijs dan, want het zijn alsnog 19 inch velgen. De EQS heeft standaard echter 22 inch velgen, wat dus eventjes drie maten groter is.

Als je zelf een beetje wil spelen met velgen, kleuren en andere opties, dan kan dat ook. De configurator van de BMW i7 staat namelijk al live. We zouden zeggen: leef je uit!