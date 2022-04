Zo groot worden de nieren van de BMW i7

Ter compensatie worden de koplampen juist heel klein.

De komst van de elektrische auto betekent het einde van een hoop dingen. Dit betekent ook het einde van de grille, zou je denken. Toch kunnen auto-ontwerpers niet zonder grille: bijna alle EV’s hebben nog iets wat lijkt op een grille. Bij BMW worden de nieren juist alleen maar groter, of het nu een auto met een verbrandingsmotor is of niet.

Ook het elektrische vlaggenschip van BMW – de i7 – zal dus imposante nieren krijgen. Dat was al bekend, maar op een nieuwste teaser van BMW kunnen we goed zien hoe de verhoudingen zijn. Nu weten we dus dat de nieren écht heel groot worden. Dat is natuurlijk hele nuttige informatie voor potentiële kopers.

De nieren van de i7 worden wat minder langwerpig dan die van de i4 en de iX en dus wat meer vierkant. Als we inzoomen zien we dat er verticale spijlen in de grille te zien zijn. Waar de iX een ruitjespatroon in de nieren heeft, zal de grille van de i7 dus meer op een echte grille lijken.

Bij een slagschip als de i7 is een imposante grille overigens helemaal zo gek niet. Rolls-Royce is er groot mee geworden. De koplampen zullen misschien nog het meest discutabele designelement zijn. Net als de vernieuwde X7 die vandaag onthuld is krijgt de i7 namelijk smalle samengeknepen koplampen.

We hebben inmiddels ook een officiële onthullingsdatum van de i7. Dat was namelijk de reden dat BMW deze teaser de wereld instuurde. Over precies een week is het eindelijk zover en trekt BMW het doek van de langverwachte i7.