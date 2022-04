Beginnend bestuurder rijdt 200 km/u op 80-weg, wordt gepakt

Met een oude Honda Civic nota bene.

200 km/u aantikken: dat willen we allemaal wel eens een keer proberen. Collega @loek deed onlangs nog een dappere poging met zijn Clio. Uiteraard op de aangewezen locatie daarvoor: de Autobahn. Daar kan het veilig en mag je na afloop nog gewoon je rijbewijs houden.

Een beginnend bestuurder pakte het vandaag wat minder handig aan. Hij ging ook 200 km/u rijden, maar dan op een 80-weg. En hij werd daarbij op heterdaad betrapt door de politie.

De politie constateerde na correctie een snelheid van 186 km/u per uur. Daarmee reed de bestuurder in kwestie 106 km/u te hard. Zodoende mocht hij niet alleen zijn rijbewijs inleveren, maar ook zijn auto.

De auto is eigenlijk nog het meest opvallende aan dit verhaal. Hij reed namelijk 200 km/u in een oude Honda Civic van de vierde generatie. Normaliter is dat een auto waarmee je met de beste wil van de wereld geen 200 km/u kan rijden.

Volgens het bericht van de politie was deze Civic echter voorzien van een turbo. Dat zou dus verklaren waarom deze Civic 200 km/u reed. Het is trouwens wel een hele bijzondere turbo. In de auto lag namelijk een losse accu die volgens het bericht van de politie gebruikt zou worden voor de turbo. Nogmaals: een hele bijzondere turbo.

Tot overmaat van ramp reed de auto niet met een geldige apk. De Civic was namelijk afgekeurd, onder andere vanwege speling op de fuseekogels en de aandrijfas. Er waren wel reparaties uitgevoerd, maar het is maar de vraag of dat fatsoenlijk is gedaan. De losliggende accu wekt weinig vertrouwen.

Volgens de politie ging het om een testrit. Even 200 km/u rijden is natuurlijk een uitstekende manier om te testen of de auto goed gerepareerd is. Het goede nieuws is dat de auto heel is gebleven. Het slechte nieuws is dat de auto alsnog afgevoerd moest worden op een oprijwagen.

Foto’s: Politie Team verkeer Noord-Nederland