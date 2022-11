Koop de voorganger van de BMW X6 als occasion

De BMW X6 had een soort voorganger, al kwam die niet van BMW. Nee, dat was de auto die ons kennis liet maken met een vaag autotype.

BMW wordt vaak gezien als de aanstichter van misschien wel het vreemdste autotype dat de wereld rijk is: de coupé-SUV. Een autotype dat zelfs vandaag de dag nog veel vragen oproept, terwijl ze sinds het einde van de jaren ’00 als paddenstoelen uit de grond schoten. BMW’s X6 was niet de eerste, maar BMW was wel de eerste die de X6 zo aanprees dat je hem wilde hebben en er succes mee had.

Voorloper BMW X6

Want het idee van een coupé-SUV is niet van BMW. Sterker nog: er zijn twee auto’s eerder geweest. De eerste is niet eens een productieauto geworden, namelijk de Dodge Avenger Concept. De tweede kon je wel kopen en niet belachelijk veel mensen deden dat. We hebben het dan over de Ssangyong Actyon.

Ssangyong Actyon occasion

Ssangyong kon op successen rekenen toen ze grote diesel-SUV’s mochten verkopen met Daimler-motoren. Dan rijd je dus gewoon voor een duppie een Mercedes. Vanaf de Actyon ging Ssangyong hun motoren ergens anders vandaan halen. Dan blijkt ineens dat niemand echt meer zit te wachten op de immer vreemde designs van het merk. Want de Actyon was altijd al een vreemd ding.

Overigens wijten wij dat maar deels aan het coupé-gedeelte. De spitse neus met gekke driehoekige koplampen van de Ssangyong Actyon is ook gewoon een beetje apart. Maar goed, stel dat je van een beetje vreemd houdt en gewoon een vijftien jaar oude Koreaanse SUV zoekt. Wat koop je dan met deze Ssangyong Actyon occasion?

Je koopt volgens de verkoper een potente trekauto en dat blijkt. Deze ‘A230’ heeft een 2.3 liter grote viercilinder benzinemotor aan boord met een automaat met vier versnellingen. Wel met vierwielaandrijving. Daardoor mag deze Ssangyong Actyon occasion een geremde aanhanger van 2.300 kg trekken. Dat is best flink! De motor levert 150 pk en zorgt ervoor dat de sprinttijd 12,4 seconden is. Niet snel, maar wel handig voor wie af en toe iets zwaars moet trekken.

Kopen

Van binnen is het allemaal lekker Koreaans plastic, dus voor echte luxe en finesse hoef je deze Ssangyong Actyon niet te kiezen. De uit 2007 afkomstige X6-voorganger heeft in zijn tijd slechts 121.582 km gereden. Er zitten wat fijne opties op, maar niks grensverleggends. Als het niet om het uiterlijk zou gaan, zou het gewoon een aardig saaie en verrassend betrouwbare Koreaanse SUV zijn. Dankzij het uiterlijk wordt het een soort rijdend potje Marmite: voor de fijnproever.

Een voordeel van deze Ssangyong Actyon occasion is dat het in ieder geval meevalt qua prijs. Deze Actyon met lage kilometerstand moet slechts 3.999 euro kosten. Durf jij het aan? Dan moet je even kijken op de Marktplaats-advertentie van de Ssangyong Actyon occasion.