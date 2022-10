Vorsteiner laat zwikje dikke BMW’s zien

Drie keer raden welke Vorsteiner BMW de favoriet is voor iedereen hier op de redactie.

De BMW M3 (en M4) zijn al jarenlang populair bij de aftermarket-tuners. Het zijn van zichzelf al snelle, dikke en sportieve auto’s. Uiteraard zijn er zat eigenaren die hun M3 dan sneller, dikker en sportiever willen maken. Er zijn een heleboel bekende namen als Manhart, AC Schnitzer, Dähler, Hamann en G-Power die je graag verder helpen.

Vandaag hebben we Vorsteiner. Die hebben een photoshoot gedaan met drie gave modellen uit de historie van de M3 en M4. Uiteraard is de meest moderne versie er, de BMW M3 van de G80-generatie. Dan is er een M4 van de F82-generatie. De dikste is de natuurlijk de lichtste. Het is dan ook de oudste: de BMW M3 van de E30-generatie. Mocht je denken: “er missen er een paar” dan heb je helemaal gelijk! De E36, E46 en E90 schitteren door afwezigheid.

Vorsteiner M3 (G80)

De modellen die je dan wel ziet zijn allemaal ietsje aangepast. De G80 is voorzien van het Vorsteiner Aero Package. Deze is voorzien van een koolstofvezel bodykit met onder andere een nieuwe splitter én flinke achterspoiler. Ook is de grille compleet nieuw.

De horizontale spijlen zijn er nu uit. Of het mooier is, dat weten we niet, eigenlijk. Het toont nu wel iets functioneler dan wat BMW zelf toepast. De horizontale balk ‘breekt’ de nieren een beetje, waardoor het minder massief lijkt te zijn.

Vorsteiner M4 (F82)

Dan de M4 van de F82-generatie. Deze wordt mooier naarmate de tijd verstrijkt. Bij Vorsteiner vonden ze dat kennelijk ook en hebben ze zich redelijk ingehouden. Er is een koolstofvezel frontlip. Iets dat ons altijd verbaast, het is namelijk de locatie die bij een auto het snelst beschadigd en dan kies je voor het prijzigste materiaal. Een puppy zet je ook op de achterbank, niet op de voorkant van de bumper, toch?

Een stomme vergelijking, we weten het, maar eerlijk is eerlijk: het ziet er wel tof uit! Er zijn nog wat koolstofvezel versieringen aan de zijkant. Tevens zien we aan de zijkant een setje Vorsteiner-velgen. Op de bips zien we tenslotte enorme vleugel.

En de mooiste!

Tot slot hebben we de tofste BMW die Vorsteiner laat zien. Het is er ook eentje waar eigenlijk niet zoveel aangedaan is. Het is een M3 van de E30-generatie. De auto is verlaagd en voorzien van een setje Vossen-velgen. Verder is ‘ie helemaal af. Man, wat waren auto’s tof in de jaren ’80!

Alle onderdelen zijn te verkrijgen bij Vorsteiner.

