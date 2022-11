BMW is klaar voor auto’s met tot wel 1.360 pk!

Toekomstige modellen van BMW kunnen volgens de technologische tak tot wel 1.360 pk krijgen. Hallelujah!

Alles moet meer worden in de autowereld en dat geld al jaren voor het aantal pk dat een auto levert. Denk maar aan de pk-rellen in de jaren ’00 en de wens dat elke opvolger van een auto steeds weer een beetje meer pk krijgt. Toen kwamen de serieuze elektrische auto’s en die toonden aan dat er nu al nogal bizarre nummers mogelijk zijn. Waar het in 2006 aardig verbluffend was dat een Bugatti Veyron 1.001 pk had, krijg je nu 1.020 pk in de topmodellen van Tesla (Plaid).

BMW Neue Klasse

BMW komt binnenkort ook met een belangrijk elektrisch platform op de proppen, het merk noemt het zelf ‘Neue Klasse’. Dit wordt het toonaangevende platform voor BMW voor de toekomst en de eerste modellen die erop staan komen vanaf 2025. De eerste auto die dit platform mag gebruiken is de aankomende iX3.

1.360 pk!

Het Neue Klasse platform wordt een aardig modulair platform, dus allerlei modellen kunnen erop gebouwd worden. Ook kan het platform groter en kleiner worden qua getallen en accu’s. Frank Weber, baas van de technische divisie van BMW, legt uit dat die cijfers niet de minsten zijn. Ten eerste dat het gaat om een 800V-laadinfrastructuur. Dat komt natuurlijk het snelladen ten goede.

Leuker zijn de pk-cijfers. Weber zegt namelijk dat de minste afstelling zorgt voor zo’n 268 pk, maar het kan oplopen tot 1.360 pk! Dat getal is trouwens niet geheel willekeurig, het is namelijk precies 1 megawatt (1.000 kW). Overigens gaan de kleinste accupakketten 75 kWh meten, terwijl 150 kWh ook mogelijk is. Er is dus een kans dat we een elektrische BMW te zien krijgen met 1.360 pk en een gigantische 150 kWh grote accu, maar wel met een grote ‘maar’.

Efficiëntie

Weber benadrukt namelijk dat het kan, maar dat betekent niet dat ze het gaan doen. Eindeloos pk’s en kWh’s toevoegen is volgens hem niet altijd de oplossing. Het moet gaan om efficiëntie, niet om gigantische cijfers. “De grote getallen moeten hand in hand gaan met verbeterde aerodynamica, verminderde rolweerstand en efficiënt omgaan met energie.”

Elektrische super-M

Enerzijds verwachten we dus niet meteen een 1.360 pk sterke BMW, maar het is niet voor het eerst dat dit getal is genoemd. BMW had het in 2021 al een keer over een elektrische M2 met 1.341 brake horsepower (omgerekend 1.360 pk) en die zou ter ere van BMW M’s 50-jarige bestaan in 2022 zijn. Aangezien 2022 bijna ten einde is, lijkt het alsof ze dat niet gaan halen. Helemaal omdat er nu dus gezegd wordt dat we tot 2025 moeten wachten tot we dit platform in wezen gaan zien.

Gewoon nog even geduld hebben dus. Maar aardig bizarre cijfers zijn mogelijk op het Neue Klasse platform van BMW. (via Car Magazine)