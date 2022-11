Muzikant en RAM brengen gave retro-truck uit

RAM en een oer-Amerikaanse countryzanger brengen een geweldige speciale editie van de RAM 2500 genaamd Traveller uit.

Als het gaat om de welbekende Amerikaanse pickup-trucks zijn er drie uit huis Amerikaanse concerns die het beste scoren. Dan hebben we het natuurlijk over Ford (F-Serie), GM (Chevrolet Silverado- en GMC Sierra-serie) en Stellantis (RAM Trucks). Die trucks vliegen in de VS al decennialang als warme broodjes over de toonbank. Logisch dus dat vele Amerikanen veel sentiment hebben als het gaat om de trucks.

Retro RAM

Zo ook muzikant Chris Stapleton. Deze Amerikaanse countryzanger en songwriter heeft een lange geschiedenis met Dodge en hun RAM Trucks (wat sinds 2010 een eigen merk is). Stapleton werkte al vaker samen met RAM en dat zorgt ervoor dat er nu een speciale tentoonstelling komt in het Country Music Hall of Fame Museum genaamd “Chris Stapleton since 1978”. Daar komt een hoop geschiedenis van Stapleton aan bod, waaronder een nieuw model van de RAM 2500 Heavy Duty genaamd de Traveller komt te staan. En dat is een truck met een verhaal.

RAM 2500 Traveller

De auto is namelijk zo gemaakt dat ‘ie gebaseerd is op een Dodge D150 Palomino uit 1979. Een persoonlijke favoriet van Chris Stapleton. De RAM 2500 Traveller is wat er gebeurt als je de styling van die truck naar het nu vertaalt. Twee tinten beige: meer jaren ’70 en ’80 dan dat wordt het niet. Ook maakt de normaal enorm prominente RAM-grille plaats voor een wat klassieker chromen exemplaar, met bovenop een bijzonder vormgegeven RAM-motorkapembleem. De moderne wielen zijn vervangen door klassieke pickup-velgen.

Van binnen speelt vooral bruin leer een rol, met houten details. Een geinige hoedtik naar de Amerikaanse country-cultuur is een blokjesmotief genaamd ‘Buffalo Plaid’ in de hoofdsteunen van de RAM 2500 Traveller. Dat blokjesmotief is veel te vinden op de blouses en petten van lumberjacks. De echte reden dat dit gekozen is, is omdat Stapleton een lumberjack-blouse droeg op de cover van zijn eerste album.

Traveller

Dat is ook waarom de RAM 2500 Traveller zijn naam kreeg: Traveller is de naam van het debuutalbum van Chris Stapleton in 2015. De samenwerking tussen RAM en Stapleton zorgt ook voor wat extra PR voor het nieuwe album van de zanger, dat “I’m a Ram” heet.

Het is dan natuurlijk ook allemaal ietwat goedkope reclame, maar alsnog is de RAM 2500 Traveller best een gaaf ding. De auto is dus te aanschouwen in het Country-museum in Nashville. Wat er daarna mee gaat gebeuren is niet bekend.