Wat we al weten over de nieuwe BMW 3-serie (g20)

Wordt de nieuwe Dreier weer 'de maatstaf'?

De huidige BMW F3x 3-serie (rijtest) werd geïntroduceerd in 2012. De auto is inmiddels al voorzien van een facelift (rijtest), of Life Cycle Impulse zoals dat heet in BMW-kringen en moet nog even door tot 2019. In dat jaar zal de opvolger van de F3x, die bij BMW intern bekend staat als de G2x op de markt verschijnen.

Ondanks alle SUV’s en CUV’s van vandaag de dag is de Dreier erg belangrijk voor BMW. Het is nog steeds de volumeknaller van het merk en daarbij is het model traditioneel ook de staalgeworden geest van het bedrijf. De dag dat de 3-serie een hoge instap en voorwielaandrijving krijgt, kunnen we definitief in een plechtige ceremonie een BMW-badge naar zijn laatste rustplaats dragen. Gelukkig komt het bij de G2x nog niet zover. Dit is wat we tot nu toe weten over het model!

Design van Karim Habib(i):

Karim is inmiddels vertrokken bij BMW, maar naar verluidt krijgt de designer de credits voor het ontwerp van de nieuwe ‘Drie’. Of dat een eervolle aangelegenheid is, of simpelweg betekent dat niemand die momenteel voor BMW werkt de verantwoording wil dragen voor de lijnen, dat zullen we moeten afwachten. We hopen natuurlijk dat de gouden dagen van Bangle’s E46 (aankoopadvies) herleven. Verwacht voor die Neue in ieder geval min of meer een kleine G3x 5-serie.



De Dreier wordt joekelig groot:

We schrijven hierboven dan wel over een kleine 5-serie, maar zo klein wordt de 3-serie niet. Insiders binnen BMW hebben het erover dat de Bimmer met maar liefst zes centimeter zal groeien in de lengte. De droom van iedereen? Mwah, de vraag is of de auto hierdoor niet wat agiliteit verliest. Aan de andere kant moet BMW wellicht mee met de concurrentie om hetzelfde ruimteaanbod te bieden. Met een geschatte lengte van zo’n 4,70 meter wordt de G2x namelijk ongeveer net zo groot als de huidige Mercedes C-klasse (4,69 meter). De hierboven al even aangehaalde E46 mat in sedan-vorm overigens maar 4,47 meter lang…

Gewichtsbesparing dankzij CLAR-platform:

De nieuwe 3-serie gaat gebruik maken van BMW’s modulaire CLAR (CLuster ARchitecture) platform. Ook andere recente échte BMW’s zoals de Siebener en Fünfer maken gebruik van dit platform. Net als bij die auto’s biedt het nieuwe platform een hogere rigiditeit van de koets bij een lager gewicht. Net als de 5-serie moet de 3-serie echter wel de carbon-core van de 7-serie ontberen.

Zachtere afstemming van het onderstel:

Dit is opvallend, maar Autocar verwacht dat de nieuwe 3-serie een wat meer op comfort afgestemd onderstel krijgt omdat klanten dat in dit segment zouden willen. Bij de huidige 3-serie is er bij de facelift juist voor gekozen om het onderstel weer wat scherper te maken omdat bij de eerste F30jes de traditionele BMW-scherpte wat verloren was gegaan.

De kwaliteitspublicatie heeft het zelfs over luchtvering op de achteras voor de duurdere varianten. Dat zou eveneens een opvallende keuze zijn, daar BMW dit bij de 5-serie alleen levert op de Touring’s. De optionele vierwielbesturing van de 5-serie zou de 3-serie dan weer niet krijgen. Enfin, misschien moeten we deze verwachting met een korreltje zout nemen.

Traditioneel breed palet aan motoren, inclusief twee M-performance versies:

Een uitgebreide keuze van verschillende motoren is altijd een sterk punt geweest van de 3-serie en dat blijft zo. Tenminste, qua vermogens dan in ieder geval, want zoals bekend hebben tegenwoordig verschillende versies vaak vrijwel dezelfde motor onder de kap, zij het uitgerust met een andere chip. Desalniettemin blijf je de keuze hebben tussen driepitters, vierpitters en blijft ook de geblazen zespitter in het gamma. In de toekomst zal die waarschijnlijk (ook) geleverd worden als M340i met zo’n 360 pk.

Diesels blijven ook belangrijk voor BMW, wat onder andere blijkt uit de komst van een M340d die het M-performance gamma komt versterken. Deze variant krijgt de twinturbo variant van BMW’s 3.0 liter I6 op duivelsap onder de kap. De versie met vier turbo’s blijft voorbehouden aan de grotere modellen.

Conclusie:

De 3-serie gaat waarschijnlijk zowel letterlijk als figuurlijk weer een stukje doorgroeien. Of we daar heel blij mee moeten zijn valt te bezien. Gaat de 3-serie niet zijn scherpte verliezen als hij nog groter en comfortabeler wordt? Zeker als de toekomstige 1-serie op de markt komt met voorwielaandrijving zullen de puristen dan wellicht moeten uitwijken naar de Alfa Romeo Giulia voor het sportieve gevoel.

Het goede nieuws is dat er voor degenen die willen er als vanouds ook weer een paar lekkere motoren op het menu staan. De zes-in-lijn is nog steeds niet dood! In Nederland zal je de meeste Dreiers echter ongetwijfeld weer gaan zien in CRISAS-uitvoering met driepitter of dieseltorretje onder de kap, ondanks dat de crisis nu voorbij is.