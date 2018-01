Mercedes-AMG lanceert CLS53 en E53

Booyah!

Mercedes heeft vandaag een uitbreiding van de AMG-familie onthuld, met de komst van een nieuwe reeks AMG 53-modellen. Mercedes-AMG introduceert drie wagens, die aan het eind van het jaar de weg op zullen gaan. Het gaat om de CLS53, de E53 Coupé en de dakloze E53.

De belangrijkste en tegelijkertijd meest opvallende eigenschap van de AMG 53-lijn is de motor. De drie modellen maken stuk voor stuk gebruik van de 3-liter zes-in-lijnmotor die we ook in de CLS-klasse vinden. Deze motoren zijn voorzien van een ‘milde’ hybride techniek die we kennen als EQ Boost. Dit betekent dat er een kleine elektrische motor verbonden is aan de aandrijflijn om zo meer vermogen te produceren en de on-board elektronica (48 volt-systeem) voor zijn rekening te nemen. Deze elektrische compressor vergroot de boost tijdelijk met een ongeveer 20 pk en 250 Nm.

Gezien het om AMG-modellen gaat, hebben de auto’s natuurlijk nog meer vermogen dan gebruikelijk. De 3-liter zescilinder heeft voortaan een vermogen van ruim 430 pk en 520 Nm aan koppel. Volgens Mercedes kan de CLS53 in 4,5 seconden naar de 100 km/u sprinten. Daarmee is hij even snel als de E53 Cabriolet. De E53 Coupé heeft ze met een tiende van een seconde mooi tuk. De motoren zijn zoals gewoonlijk begrensd tot 250 km/u, al kan dit met het AMG Driver’s Package stijgen naar 270 km/u.

Schakelen doen de auto’s via een negentraps AMG Speedshift-transmissie, terwijl 4Matic+ standaard is op elke uitvoering. Geen van de AMG 53-modellen overschrijdt de twee ton. De lichtste van het stel is de E53, die 1.895 kg weegt. Zijn dakloze broeder doet er een dot extra kilo’s bij en weegt 1.980. De CLS53 weegt 1.905 kg.

Op uiterlijk gebied zijn het onherroepelijk AMG’s. Het design van de originele auto is natuurlijk zonder moeite terug te kennen, maar het fraaie AMG-opsmuk maakt de auto volledig af en zorgt voor een stoer en sportief uiterlijk. Het beste herkennen doe je de AMG 53’s aan de horizontale strips die dwars door de grille lopen.