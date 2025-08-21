BMW onthult aan welke auto we de giga-grille te danken hebben

Nog steeds ontevreden over de grote grille bij BMW? Volgens het merk kwam het allemaal door deze auto.

2019, het is alweer zes jaar geleden. Wetende hoe het met de wereld is gegaan sindsdien, kan er veel gebeuren in zes jaar. Op de IAA in Frankfurt dat jaar (met de kennis van nu de laatste voordat het feestje verhuisde naar München) werden een aantal auto’s onthuld waarvan je nu niet zou zeggen dat ze al zo oud zijn. De huidige Audi RS 6 bijvoorbeeld, of de Volkswagen ID.3. Of Porsche Taycan, Lamborghini Sián of Land Rover Defender. En oh ja, er waren verschillende Chinese merken die een expansie naar Europa wel zagen zitten, want je kon des tijds nog geen één Chinese auto kopen. Ja, zo lang is het dus geleden.

BMW Concept 4

Bij BMW werd het nieuws verstopt in een best aardige concept, met wel een grote en niet direct aangename verrassing aan de voorzijde. BMW voerde de Concept 4, die de volgende 4 Serie moest previewen, uit met een bizarre grille waarvan direct werd gedacht: dat durven ze nooit.

Grote grille BMW

Dan ken je BMW nog niet. Wij durven de Concept 4 wel aan te wijzen als de auto die alles heeft veranderd voor het recente BMW. Zelfs hun ‘mooie’ coupé was niet gewapend tegen deze vreemde designkeuze. Het frontje vond daarna zijn weg ook naar de M4 en ook de M3, maar ook naar de EV’s van het merk zoals de iX.

Zes jaar na dato kunnen we zien of het ook heeft gewerkt. Het korte antwoord: ja. Over de F80 M3 was het lastig om een mening te hebben, want het is gewoon een brede F30. Tenminste, de mensen die de auto KOPEN (en dus niet een mening hebben terwijl ze dit jaar gaan kijken of ze hun E36 eindelijk eens kunnen inruilen op een E46) vinden het statement dat je maakt met de G8x-serie wel gaaf. En, naar mijn mening, alles went. Is het mooi? Nee, maar stampvoetend je er steeds tegen verzetten terwijl BMW ze bij bosjes verkoopt heeft ook geen zin.

Aanstichter

Maar wat schudde BMW nou wakker? Volgens een honcho in de Sales en Marketing genaamd Ian Robertson heeft dat alles te maken met de BMW 3.0 CSL Hommage, de concept. Terwijl op dat bloedmooie prototype de grille perfect paste. Het werd op die auto duidelijk dat een grote grille een mooi statement kan zijn op een auto die je vaak om die reden koopt. Oftewel: als je het verstandige en ‘cleane’ ontwerp wil, kies je liever voor de sedan. Met een coupé zeg je dat je die verstandigheid inruilt voor het design. Vandaar dat de 3 Serie G20 de grote grille ook nog niet heeft gekregen.

8 Serie bijna gebeten hond

Robertson wilde dus pushen voor een stijlvolle coupé met zo’n grote grille om te kijken of het werkte. Op de 6 Serie (F13) had het geen zin, want die ging er bijna uit. De 3.0 CSL Hommage was toen ook nog lang niet goedgekeurd voor productie, dus moest gekeken worden naar een ‘normale’ coupé om de grille te krijgen. Was deze keuze iets eerder gemaakt, was de kans groot geweest dat de 8 Serie aangewezen was. Maar deze stond op het punt om onthuld te worden, dus dergelijke radicale veranderingen waren ook aan de late kant. De eerstvolgende auto waarop dit statement gemaakt kon worden was de 4 Serie. En zo geschiedde.

Kijkend naar hoe goed de 4 Serie heeft gescoord voor het zijn van een ‘overbodige’ coupé, heeft BMW echt wel gelijk gehad. Al moet wel gezegd worden, de wat meer in de tijdgeest passende broertjes als de i4 en 4 Serie Gran Coupé dragen daar wel aan bij. Of het statement van de grote grille dus echt direct in verband staat met de verkoopcijfers, dat mag je niet aannemen. Maar goed, zes jaar na dato is het lastig om de keuze ongedaan te maken. (via BMWBlog)